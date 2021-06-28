مصر القابضة للتأمين: نتطلع لدخول السوق السعودية بعد انحسار الجائحة

العربية نت _ قال رئيس مجلس الإدارة شركة مصر القابضة للتأمين، باسل الحيني إن شركته تتطلع لدخول السوق السعودية بعد انحسار الجائحة.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الشركة قامت بالفعل بمحاولات لدخول السوق السعودي، وعقدت محادثات مع البنك المركزي المصري السعودي “ساما”، لكن الجائحة أجلت تلك المحدثات.

وأوضح أن “السوق السعودية نصب أعيننا.. سنعود لمحاولة دخول السوق السعودي عندما تنحسر الجائحة”.

وتسعى الشركة للدخول في عدة مجالات وأنشطة مالية غير مصرفية أخرى، إذ تعتزم إنشاء أو الاستحواذ على شركة تأجير تمويلي، بجانب الدخول في مجال التمويل متناهي الصغر.

وفي هذا الإطار، قال الحيني أن الشركة ستقوم بالاستحواذ على شركة تأجير تمويلي تعمل في السوق المحلي بمصر، متوقعا الإعلان عن هذا الاستحواذ خلال الأشهر القليلة القادمة.

وقال إن جائحة كورونا أثرت على قطاع التأمين على الممتلكات بصورة كبيرة، في الوقت ذاته، لم يتأثر قطاع التأمينات على الحياة بنفس الدرجة.

وأوضح أن لدى الشركة استراتيجية شاملة في قطاع التأمين وإدارة الأصول العقارية والاستثمارات المالية، مضيفا أن حجم محفظة الاستثمارات المالية للشركة يتجاوز 65 مليار جنيه.

وذكر أن أغلب الإيرادات جاءت من نشاط التأمين لكنها توظف في مجال الاستثمار وهو ما يجعل المجموعة تحقق أرباح جيدة.

وأشار إلى أن إيرادات الشركة من قطاع التأمين تقترب من 8 مليار جنيه في السنة، مؤكدا أن الشركة في العامين الماليين الأخيرين أصبحت أكبر مورد لخزينة الدولة، إذ حققت أرباحا في أخر عام مالي بـ 4 مليارات جنيه، ووردت لخزينة الدولة ملياري جنيه، متوقعا أن تزيد الأرباح عن هذا المعدل خلال العام المالي الذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.