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بيت الخبرة القابضة تقلص حصتها في الشمس للإسكان لصالح تكنوليس

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رنا ممدوح _ قلصت شركة بيت الخبرة القابضة- كامار حصتها في رأسمال الشمس للإسكان والتعمير من 5.288% إلى 3.745%، لصالح بيت الخبرة للتأجير التمويلي- تكنوليس.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت الخبرة القابضة قامت ببيع 2.8 مليون سهم من أسهم الشمس للإسكان مقابل 14.616 مليون جنيه.

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وبلغ متوسط سعر السهم الواحد الواحد 5.22 جنيه، وقامت بايوينرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وارتفعت حصة بيت الخبرة للتأجير التمويلي – تكنوليس في الشمس للإسكان بعد تنفيذ الصفقة إلى 1.598% بدلا من 0.055%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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