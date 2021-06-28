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علاء الزهيري يترشح في انتخابات رئاسة اتحاد التأمين لدورة جديدة

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دوت الخليج – علمت نشرة دوت الخليج أن علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الذي تنتهي مدة رئاسته لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20 أغسطس المقبل، يعتزم الترشح على رئاسة المجلس للدورة القادمة.

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين قد قرر في اجتماعه مطلع الأسبوع الماضي، فتح باب الترشح لعضوية المجلس، على أن تجرى الانتخابات يوم 27 يوليو المقبل.

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ومنحت مؤسسة MENA IR، ومقرها لندن، علاء الزهيري العضو المنتدب لشركة gig للتأمين، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2017 وحتى أغسطس 2021، جائزة أفضل رجل تأمين على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الجاري.

وتعد هذه الجائزة من أهم جوائز التأمين؛ إذ إنها تعتمد بالأساس على الإنجازات التي حققت خلال عام كامل، سواء في مجال التأمين أو إعادته.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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