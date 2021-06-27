الارشيف / مال وأعمال

وارن بافيت يخطط للتخلي عن ثروته للمؤسسات الخيرية وعدم مشاركتها مع أبنائه

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

وكالات – أصبح وارن بافيت البالغ من العمر 90 عامًا في منتصف الطريق نحو هدفه بالتخلي عن ثروته الهائلة على الرغم من أنه لا يزال لديه 100 مليار دولار متبقٍ للتبرع به، إلا أنه لا يخطط لمشاركتها مع أبنائه.

لكن هذا لا يعني أن أبناء بافيت وهم الآن في الستينيات من العمر لم يتلقوا أي شيء من والدهم، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عام 2014 أن كل فرد من أبنائه لديه مؤسسة بقيمة ملياري دولار يمولها بافيت.

CSR_2021

كرر بافيت والمعروف بـ”أسطورة الاستثمار” اعتقاده الراسخ بأن ثروته من الأفضل إنفاقها على المؤسسات الخيرية بدلاً من المحافظ الاستثمارية لأبنائه.

ونصح وارن بافيت العائلات الثرية قائلًا “اتركوا الأطفال بما يكفي حتى يتمكنوا من فعل أي شيء، لكن ليس بما يكفي حتى لا يتمكنوا من فعل أي شيء”

وأعلن بافيت أنه تبرع بقيمة 4.1 مليار دولار من أسهم Berkshire Hathaway لخمس مؤسسات خيرية كجزء من جهوده للتخلي عن 99% من ثروته بنهاية حياته، وبذلك يصل إجمالي تبرعه إلى 41 مليار دولار.

تبلغ ثروة وارن بافيت الحالية أكثر من 100 مليار دولار وفقًا لمجلة Forbes.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وارن بافيت يخطط للتخلي عن ثروته للمؤسسات الخيرية وعدم مشاركتها مع أبنائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا