وارن بافيت يخطط للتخلي عن ثروته للمؤسسات الخيرية وعدم مشاركتها مع أبنائه

وكالات – أصبح وارن بافيت البالغ من العمر 90 عامًا في منتصف الطريق نحو هدفه بالتخلي عن ثروته الهائلة على الرغم من أنه لا يزال لديه 100 مليار دولار متبقٍ للتبرع به، إلا أنه لا يخطط لمشاركتها مع أبنائه.

لكن هذا لا يعني أن أبناء بافيت وهم الآن في الستينيات من العمر لم يتلقوا أي شيء من والدهم، حيث ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عام 2014 أن كل فرد من أبنائه لديه مؤسسة بقيمة ملياري دولار يمولها بافيت.

كرر بافيت والمعروف بـ”أسطورة الاستثمار” اعتقاده الراسخ بأن ثروته من الأفضل إنفاقها على المؤسسات الخيرية بدلاً من المحافظ الاستثمارية لأبنائه.

ونصح وارن بافيت العائلات الثرية قائلًا “اتركوا الأطفال بما يكفي حتى يتمكنوا من فعل أي شيء، لكن ليس بما يكفي حتى لا يتمكنوا من فعل أي شيء”

وأعلن بافيت أنه تبرع بقيمة 4.1 مليار دولار من أسهم Berkshire Hathaway لخمس مؤسسات خيرية كجزء من جهوده للتخلي عن 99% من ثروته بنهاية حياته، وبذلك يصل إجمالي تبرعه إلى 41 مليار دولار.

تبلغ ثروة وارن بافيت الحالية أكثر من 100 مليار دولار وفقًا لمجلة Forbes.