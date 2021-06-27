مصر الجديدة تمد فترة تلقي عروض تطوير هليو بارك إلى 27 يوليو القادم

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية للشراكة على تطوير مشروع هليوبارك.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها قامت بتأجيل موعد تقديم العروض المالية والفنية إلى يوم الثلاثاء 27 يوليو القادم بدلا من 29 يونيو الجاري.
وكان مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان قد وافق في جلسته المنعقدة 30 ديسمبر الماضي، على البدء من حيث المبدأ في دراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح قطعة أرض بمساحة 1695 فدان في هليوبارك للمشاركة مع أفضل مطوريين عقاريين، واستكمالا لسعي الشركة لتحقيق خطتها الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية على المدار السنوات المقبلة.
وأعلنت الشركة مطلع مارس الماضي عن تعاقدها مع شركة مينا للاستشارات التطوير العقاري لتتولى إعداد كراسة شروط طرح 1695 فدان بنظام المشاركة في الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع “هليوبارك” بالقاهرة الجديدة.
وتتولي مينا للاستشارات أيضا تحديد نطاق الأعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض وكذلك إعداد نموذج عقد المشاركة بالتعاون مع مكتب سري الدين وشركاه للاستشارات القانونية.
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