البورصة تصعد أعلى 10300 نقطة بتداولات تتجاوز 1.2 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.25%، وأغلق عند مستوى 10305 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا 0.62%، وأغلق عند مستوى 52.13 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.23% و 0.17% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.253.956 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 44.782 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل تراجع 75 بينما لم تتغير أسعار 28.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 22.450 مليون جنيه، منها 21.838 مليون جنيه للمؤسسات، و 611.120 ألف جنيه للأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.078 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 17.655 مليون جنيه مقابل 2.577 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.371 مليون جنيه، منها 4.141 مليون جنيه للمؤسسات، و3.230 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 90.33% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 3.29% والعرب على 6.38% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على16.83% من تعاملات اليوم مقابل 83.16% من نصيب الأفراد.

الأسهم الأكبر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير 46.09 50.68 9.96 العربية لاستصلاح الاراضي 27.1 29.69 9.56 المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس 16.26 17.81 9.53 ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 25.29 27.65 9.33 الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية – فوديكو 31.1 33.32 7.14

الأسهم الأكثر انخفاضا