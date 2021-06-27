أحمد حلمي: 300 شركة ومصنع أثاث مستعد لبدء تصدير المنتجات

بكر بهجت _ قال المهندس أحمد حلمي، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن القطاع يعد من أكثر المستفيدين من مبادرة جسور، وخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، والتي تتوزع على جميع مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد الشركات والمصانع المؤهلة للتسجيل على الكتالوج سيكون بصورة مبدئية نحو 300 شركة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن تلك الشركات من الشريحة الصغيرة والمتوسطة وأيضًا الكبيرة، والتي لم تكن لديها الإمكانيات التي تساعدها على دخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى الشركات الكبيرة التي لديها تعاقدات بالفعل، لافتًا إلى أن قطاع الأثاث له تواجد جيد في دول أوروبا ويسعى للتوسع في دول إفريقيا.

وأوضح أن جميع دول إفريقيا بها فرص كبيرة أمام الشركات المصرية بمختلف قطاعاتها، وذلك في ظل الدعم الكبير المقدم من الحكومة عبر مختلف البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها، وهو ما يتوافق مع خطط التوسع في التصدير التي وضعتها الحكومة، والتي تسعى من خلالها للوصول بمعدلات الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وتابع أن الوقت حان لاستغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر بأفضل الوسائل الممكنة، والتي تضمن أسواقًا بمليارات الأفراد، وذلك في ظل التيسيرات التي تقدمها الحكومة، مشيرًا إلى أن التركيز الأول لا بد أن ينصب على إفريقيا لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة، ولزيادة التقارب وللاستفادة من الموقع الجغرافي.

وحققت صادرات الأثاث نموًّا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021 لتسجل نحو 86.569 مليون دولار مقابل 67.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنمو قدره 29%، وحقق القطاع أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 98% لتبلغ 17.361 مليون دولار في مقابل 8.764 ملايين دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وأشار حلمي إلى أن القطاع يركز على الأسواق التي نجح في تنميتها والتي تتركز في عدة دول أوروبية بالإضافة إلى الدول العربية.

واستحوذت 5 دول هي السعودية، والإمارات، والعراق، والسودان، وسلطنة عمان، على 64.4% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بقيمة 56 مليون دولار.

وبحسب التقرير الأخير الصادر عن المجلس، فإن السعودية وحدها تسيطر على 42.1% من صادرات الأثاث المصري، مع نمو قيمة الصادرات لها خلال الفترة من “يناير- إبريل 2021” لتبلغ 21 مليون دولار في مقابل 17 مليون دولار بنمو 23.5%.

وزادت صادرات مصر من الأثاث للعراق بنسبة 83.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 6 ملايين دولار، وللأردن بنسبة 100% لتسجل 4 ملايين دولار مقابل مليوني دولار.

وارتفعت صادرات الأثاث المصري إلى الإمارات بنسبة 9% لتسجل 12 مليون دولار في مقابل 11 مليون دولار، وللسودان لتبلغ 6 ملايين دولار في مقابل 5 ملايين دولار، ولليبيا بنسبة 50% لتسجل 3 ملايين دولار في مقابل مليوني دولار.

وكانت صادرات مصر من الأثاث قد ارتفعت خلال يناير بنسبة 18% لتبلغ 23.775 مليون دولار في مقابل 20.189 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 20% لتسجل 24.323 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار، وفي مارس بنسبة 17% لتبلغ 21.1 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار.