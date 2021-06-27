مي حلمي: المجلس التصديري للصناعات الهندسية يضع خطة من 4 محاور لاستثمار مبادرة جسور

بكر بهجت _ قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس بدأ التحرك للاستفادة من مبادرة جسور عبر 4 محاور رئيسية، يتمثل أولها في إرسال البعثات التجارية لمجموعة من الدول تم تحديدها خلال الاستراتيجية التي وضعها المجلس مع بداية العام الجاري، وثانيها المشاركة في المعارض التي يتم عقدها بتلك الدول، سواء إلكترونيًّا أو على أرض الواقع.

أضافت حلمي لجريدة «دوت الخليج» أن المحور الثالث يتمثل في التركيز على صغار المصنعين لإحداث تكامل على الصعيد الداخلي، وفتح الباب أمام تصدير منتجات جديدة للسوق الخارجية، مشيرة إلى أن المحور الرابع يعتمد على الدراسات التي سيتم إجراؤها بصورة أولية للتعرف على احتياجات كل سوق والمواصفات القياسية الخاصة بها، وذلك لتوفير منتجات تتناسب معها بصورة مستمرة.

وأشارت مي إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الأول فإن المجلس سيبدأ أولى جولاته الخارجية بدولة زامبيا، وذلك وفق المطالب الخاصة بالأعضاء والرؤية الاستراتيجية للمجلس التي تعتمد على وجود طلب حقيقي بها على الأجهزة المنزلية ومنتجات الآلات الزراعية ووسائل النقل، وهو ما سيساعدنا على التواجد بالأسواق المحيطة بها واستكشافها، والتي تتمثل في الكونغو، وتنزانيا، وملاوي، وموزمبيق وزيمبابوي وبوتسوانا، وناميبيا، وأنجولا، ما يعني أن هناك 9 أسواق مستهدفة من تلك الزيارة.

وأوضحت أن المجلس سيركز خلال الفترة المقبلة على تعزيز صادراته من الأجهزة والصناعات الكهربائية والإلكترونية ومكونات السيارات، وذلك بالاستفادة من انخفاض تكلفة الشحن التي ستوفرها مبادرة جسور، بما يرفع من القدرة التنافسية لها، موضحة أن دول إفريقيا تتمتع بوجود طلب حقيقي بها على المنتجات المصرية، وخاصة الأجهزة الكهربائية، والطلبمات والمراجل والمحركات ووسائل النقل والآلات الزراعية والمعدات، لما تمثله من أهمية كبيرة لها.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية مؤخرًا، عن خطته للتوسع في الأسواق الدولية المتعددة لخلق فرص تصديرية جديدة للشركات المصرية لدعم المصدرين وزيادة صادراتهم، حيث سيشارك في معرض Wetex دبي المقرر عقدة خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021 والمتخصص بقطاعات المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك تنظيم جناح مصري بمعرض Gulfood Manufacturing بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2021 لقطاع آلات ومعدات التعبئة والتغليف وتصنيع الصناعات الغذائية.

وسجلت الصادرات الهندسية ارتفاعًا في أول 11 شهرًا من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4%، مسجلة 2.517 مليار دولار في مقابل 2 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.

وتمثلت أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها خلال الفترة المذكورة في الأجهزة الكهربائية بنسبة 2%، ومكونات السيارات 41%، والكابلات 44%، والأجهزة المنزلية 46%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية 26%، ووسائل النقل 31%، وأدوات المائدة والمطبخ 49%.

وذكر المجلس في تقريره الأخير أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها هي: المملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، واليونان وإيطاليا في أوروبا، وفي آسيا: السعودية والعراق والأردن والكويت وهونج كونج ولبنان، وبالنسبة لإفريقيا: الجزائر والمغرب والسودان، وكينيا، وتونس وتوجو.