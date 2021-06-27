سوق دبي المالي يرتفع 0.47% بمكاسب 1.6 مليار درهم

فهد حسين – أنهى مؤشر سوق دبي المالي، تداولات اليوم الأحد، رابحا 13.62 نقطة ارتفع بهم 0.47% إلى مستوى 2870.69 نقطة، بعد أن كسر سلسلة ارتفاعاته اليومية التي دامت 3 جلسات متتالية بختام تداولات الخميس الماضي.

وتراجعت السيولة المتداولة إلى 174.02 مليون درهم، كما تقلص حجم التداولات إلى 139.27 مليون سهما بالختام، مقابل حجم التداولات بلغ 96.87 مليون سهما بسيولة قدرها 203.54 مليون درهم الجلسة السابقة.

وكان الأداء السلبي من نصيب قطاع التأمين ليتراجع وحيدا بنسبة 0.04%، مع استقرار قطاعا الاتصالات والصناعة، وارتفاع بقية قطاعات السوق بقيادة الخدمات الذي صعد 1.8% تلاه الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.3% والعقار 0.95%.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي 1.609 مليار درهم مكاسب سوقية، بارتفاع رأسماله السوقي إلى 393.815 مليار درهم من 392.206 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “مصرف السلام – البحرين” قائمة الرابحين الـ16 بصعوده 4.59% بالختام، وكان سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.18% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بنحو 53 مليون درهم، فيما استحوذ سهم جي إف إتش المالية على أكبر حجم من التداولات بعدد 49.85 مليون سهما بسيولة بلغت 39.07 مليون درهم.