قطاع الأعمال تدعو الشركات المصرية لتسجيل منتجاتها مجانا على الكتالوج الإلكتروني

وجهت وزارة قطاع الأعمال العام الدعوة لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني، المخطط استخدامه بواسطة شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول والصادرات المصرية خاصة مع دول القارة الأفريقية.

ويمكن للشركات تسجيل منتجاتها على الكتالوج الإلكتروني على الموقع التالي https://gosoor.com.eg/

وقال بيان للوزارة اليوم الأحد، إن الترويج لهذه المنتجات سيتم من خلال عدد 16 (فرع / نقطة ارتكاز) للوصول بالصادرات المصرية إلى الدول المحيطة بها تصل إلى حوالى 40 دولة فى مختلف أنحاء العالم.

وأضاف البيان أن دول الارتكاز تم تحديدها في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الامريكية، وألمانيا، وفرنس، روسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب افريقيا، وفرعين آخرين في شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم “Afrigate”، كما يجري اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبين مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين في الفروع الخارجية المشار إليها.

وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أطلق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الأسبوع الماضي، الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية لاستخدامه في الترويج للصادرات المصرية في مختلف دول العالم، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون في هذا الشأن مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات المصرية وهيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع وأكثر من 10 مجالس تصديرية.

وذكر البيان أنه تم تكوين فريق عمل وإدارة خاصة للكتالوج الإلكتروني وخدمة العملاء.

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