عمرو أبو عش: تنمية تستهدف ضخ تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال 2021

إسلام فضل _ قال عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإداره التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إن الشركة ضخت تمويلات خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 1.2 مليار جنيه استفاد منها 92 ألف عميل.

1.2 مليار جنيه قيمة التمويلات الممنوحة في الربع الأول

وكشف أبو عش في تصريحات لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة تستهدف ضح تسهيلات خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2021 بقيمة 4.3 مليارات جنيه، من خلال فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالي التمويلات الممنوحة خلال عام 2021 إلى نحو 5.5 مليارات جنيه.

وقال أبو عش، إن حجم التمويلات التي منحتها شركة “تنمية” منذ إنشائها في عام 2009 وحتى نهاية مارس الماضي وصلت إلى 18 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 1.5 مليون عميل.

18 مليار جنيه إجمالي التمويل التراكمي منذ تأسيس الشركة

وأكد رئيس مجلس الإداره التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن تنفيذ خدمات منح التمويل للعملاء لا يستغرق أكثر من 48 ساعة فقط، بين تقديم الطلب والحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن أكثر القطاعات التي استحوذت على النسبة الأكبر من التمويلات هي الأغذية والأنشطة التجارية والحرف اليدوية.

أشار أبو عش، إلى أن حجم المحفظة القائمة حتى نهاية مارس الماضي بلغ 3.2 مليارات جنيه، بعدد 350 ألف عميل قائم، مضيفًا أن الشركة نجحت منذ تعاملها في السوق المصرية في اقتناص حصة سوقية مُرضية من إجمالي حجم قطاع التمويل متناهي الصغر حتى الآن.

حصلنا على تمويلات بقيمة 5 مليارات جنيه من 12 بنكًا منذ بداية العام

وأضاف أن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر حصلت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن على تسهيلات ائتمانية من 12 بنكًا وجهة تمويلية بقيمة تقارب 5 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تفاوض عددًا من البنوك للحصول على قروض جديدة خلال الفترة الراهنة.

وعلى صعيد خطة الشركة لتوريق محفظة التمويل، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية: «لدينا برنامج متكامل لسندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، ومن المستهدف تنفيذه على ثلاث سنوات، بحسب موافقة الجهات الرقابية على كل إصدار».

وأوضح أبو عش، أن تنمية نجحت في تطبيق آلية جديدة لتوفير احتياجاتها التمويلية من خلال توريق جزء من محفظتها المالية، بقيمة تصل إلى 545 مليون جنيه، وهي العملية الأولى من نوعها لتوريق متخصص في التمويل متناهي الصغر.

وأكد الرئيس التنفيذي، أن عملية التوريق تمت بنجاح على الرغم من أزمة كورونا، كما شهدت إقبالًا ملموسًا، إذ بلغ حجم الطلب على الاكتتاب فيها بأعلى من قيمة الطرح، لافتًا إلى أن هذه علامة صحية على قدرة السوق على التعافي من الآثار السلبية لأزمة جائحة كورونا.

ولعبت شركة المجموعة المالية إى إف جي هيرميس دور مدير الطرح، وشارك في عملية التوريق عدد من البنوك هي بنك مصر، وبنك مصر الخليجي، والتجاري وفا بنك إيجيبت.

وتهدف عمليات التوريق إلى تنويع الآليات التمويلية، فضلًا عن أنها تقدم فرصة لجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المحلية، ولدى شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر قائمة كبيرة من المستثمرين الأجانب، وصناديق الاستثمار التي ترغب في الدخول في عمليات التوريق المنتظرة، خاصة بعد نجاح الإصدار الأول في 2020.

وذكر العضو المنتدب للشركة أن تنمية حققت انتشارًا جغرافيًّا كبيرًا في وقت قياسي، فهي موجودة خلال الفترة الحالية في 25 محافظة من خلال أكثر من 286 فرعًا، ويعمل بها 5100 موظف يقومون بخدمة 350 ألف عميل حالٍ.

ونجحت الشركة بين عامي 2018 و2020 في افتتاح 135 فرعًا، معظمها في محافظات الوجه القبلي، مما أتاح للشركة الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهي الصغر في تلك المحافظات.

نخطط لإطلاق خدمة البطاقات مسبقة الدفع بالتعاون مع أحد البنوك

ولتشجيع انضمام العملاء إلى منظومة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية التي تتبناها الدولة، فإن تنمية بصدد إطلاق خدمة البطاقات مسبقة الدفع، بحسب أبو عش، حيث تعمل خلال الفترة الراهنة على اختبار هذا النظام بالتعاون مع أحد البنوك الكبرى.

وتستثمر «تنمية» الملايين في مجال التحول الرقمي، والبحوث الخاصة بعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي في ظل تطور وحيوية القطاع، حسبما ذكر العضو المنتدب للشركة، وقال: “نعمل حاليًا على تحديث منتجاتنا وكذلك دراسة إضافة منتجات جديدة بهدف خدمة شرائح جديدة من العملاء وسيتم الإعلان عنها قريبًا”.

وِأشار أبو عش إلى أن الشركة دخلت في شراكة مع شبكة الدفع الإلكتروني ضامن، «لتمكين عملائها من تسديد الأقساط من خلال نقاط البيع الخاصة بضامن، مما يسهل للعملاء إتمام عمليات السداد ويوفر الخدمة في الأماكن الأقرب إليهم».

وكشف أن الشركة تدرس خلال الفترة الحالية عدة خيارات للتعاون مع عدد من المؤسسات الخارجية التي تسهم في تقديم خدمات التمويل لمختلف الشرائح والمجالات، مشيرًا إلى أن الشركة تتعاون حاليًا في مشروعات مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.