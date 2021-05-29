موفق ومفهوم الصحة السعوديتان توقعان عقد إدارة القطاع الطبي بمشروع Agile بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة راديكس التابعة لمجموعة موفق السعودية اتفاقية تعاون مع شركة «مفهوم الصحة» السعودية لتتولى الأخيرة إدارة القطاع الطبي في مشروع Agile الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ووفق بيان شركة راديكس، وقع الاتفاق الشيخ عبدالله السبعان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موفق السعودية والمالكة لشركة “Radix Development” للتطوير العقارى والشيخ نايف السميح الرئيس التنفيذى لشركة مفهوم الصحة السعودية الرائدة فى مجال القطاع الطبى خليجياً.

Your browser does not support the video tag.

وقال السبعان، إن التعاقد مع شركة ” مفهوم الصحة السعودية لإدارة القطاع الطبي بمشروع Agile، يأتى ضمن حرص المجموعة لتقديم خدمات طبية متميز وتطبق لأول مرة فى العاصمة الإدارية بالإضافة إلى أن شركة مفهوم الصحة من الشركات التي لها سابقة أعمال كبيرة فى إدارة المنشآت الطبية المتخصصة فى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

أوضح السبعان أن المجموعة تسعى لتقديم منتج عقارى متكامل ذو مواصفات عالمية يهدف لتوفير عائد استثمارى للعملاء المستهدفين من خلال الخدمات والمزايا التنافسية التى تقدمها الشركة بمشروعها الأول فى العاصمة الإدارية.

أضاف السبعان أنه بموجب التعاقد مع شركة مفهوم الصحة السعودية سوف تتولى الشركة إدارة الشق الطبى بدءاً من الإنشاءات الخاصة بالمشروع والمواصفات الهندسية والخامات المستخدمة لتلك النوعية من المشروعات بهدف ضمان جودة المشروع.

تابع نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة أن سيتم البدء فى أعمال التنفيذ خلال النصف الثانى من العام الجارى ضمن البرنامج الزمنى والذى تنوى الشركة تكثيف الأعمال به خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى ضخ إستثمارات بقيمة 300 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية خلال 2021.

وأشار السبعان إلى أن مجموعة موفق السعودية سوف تتولى الإشراف على أعمال التنفيذ عبر أحد أذرعها الاستشارية ومن المقرر أن يتم إسناد أعمال التنفيذ لإحدى شركات المجموعة خلال الشهر المقبل.

تابع السبعان أن المجموعة لديها خطة طموحة للتوسع فى السوق العقارى المصرى خلال الفترة المقبلة وضخ مزيداً من الاستثمارات لتطوير مشروعات جديدة وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة لتتماشى مع توجهات الدولة.

من جانبه قال الشيخ نايف السميح الرئيس التنفيذى لشركة “مفهوم الصحة ” السعودية إنه بموجب التعاقد سيتم إدارة الجزء الطبى بمشروع “Agile” وتشمل العيادات المتخصصة ومراكز التحاليل والأشعة والصيدلية عن طريق فريق طبى متخصص بجانب تقديم الدعم الفنى والاستشارى فى إدارة المجمعات الطبية بالمشروع.

أضاف السميح أن شركة مفهوم الصحة السعودية سوف تشارك فى مراجعة الرسومات الهندسية والتشطيبات الخاصة الداخلية الخاصة بالجزء الطبى بجانب وضع تصور عام وخطة كاملة بالاحتياجيات المتوقعة للقيام بعملية الدعم الفنى الكامل لتشغيل القطاع الطبى بالمشروع.