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لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تل ابيب

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– قالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية يوم الجمعة إنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب حتى 17 مايو، مع تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.

كانت لوفتهانزا قد أعلنت يوم الخميس تعليق جميع رحلاتها إلى تل ابيب حتى 14 مايو.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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