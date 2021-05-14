- 1/3
- 2/3
- 3/3
– قالت شركة طيران لوفتهانزا الألمانية يوم الجمعة إنها مددت تعليق رحلاتها إلى تل ابيب حتى 17 مايو، مع تصاعد العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل.
كانت لوفتهانزا قد أعلنت يوم الخميس تعليق جميع رحلاتها إلى تل ابيب حتى 14 مايو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لوفتهانزا الألمانية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تل ابيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.