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رئيس وزراء إيطاليا يدعو واشنطن ولندن لرفع الحظر على تصدير لقاحات كورونا

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وكالات – حث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة وبريطانيا على رفع الحظر على تصدير لقاحات كورونا.

وأبلغ دراجي مجلس النواب الإيطالي أنه يشارك الرئيس الأمريكي جو بادين دعوته للتنازل عن براءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا، مضيفا أن تعليقا مؤقتا لن يعوق على الأرجح الأبحاث الصيدلية.

وقال إن الوضع معقد لكن يمكن اتخاذ خطوات بسيطة إضافية لضمان توزيع اللقاحات إلى الدول الفقيرة قبل أن يمكن الاتفاق على أي تنازل عن البراءات.

وأضاف قائلا “بادئ ذي بدء ينبغي لنا أن نزيل العائق الكبير أمام الصادرات الذي تحافظ عليه دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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