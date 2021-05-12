وزير الخارجية يطالب نظيره الإسرائيلي هاتفيا بوقف الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية

دوت الخليج – أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيره الإسرائيلي جابي إشكنازي، مساء اليوم، أكد خلاله ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التصعيد واللجوء إلى الوسائل العسكرية.

كما أكد شكري حرص مصر على استقرار المنطقة على أساس تسوية القضايا بالوسائل الدبلوماسية وعبر المفاوضات، وأن التطورات الأخيرة إنما تؤكد ضرورة أن تستأنف جهود السلام الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن ودون انتظار.