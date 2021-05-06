الليرة التركية تتراجع قبيل قرار البنك المركزي المصري الخاص بأسعار الفائدة

– تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف اليوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع.

وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 يوم الأربعاء.

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فقدت العملة أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي المصري في مارس.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 في استطلاع رأي أجرته إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.