أوبل تكشف عن سعر سيارتها الكهربائية Rocks-e

كشفت أوبل التابعة لمجموعة جنرال موتورز، النقاب عن السيارة الكهربائية المدمجة "Rocks-e" التي تشبه طراز "Citroen Ami" من شركة سيتروين التي تتميز بفتح بابيها بشكل متعاكس وبمدى سير 70 كم.

Rocks-e الكهربائية من أبل

وأدخلت على سيارة أوبل بعض التصاميم المعدلة، فأصبحت تزن أقل من الأصلية، 470 كغم مقابل 485، في حين ظلت السرعة القصوى من دون تغيير عند مستوى 45 كم / ساعة، وقوة المحرك 8 حصان، ويستغرق الشحن الكامل للبطارية من منفذ عادي حوالي ثلاث ساعات.

سعر سيارة أبل الكهربائية

وزودت العربة بعجلات 14 بوصة، ومصابيح أمامية إضافية تحت الزجاج الأمامي، وتم طلاء الهيكل بظلال من الأسود والرمادي مع لمسات صفراء، وتحمل السيارة لوحة عدادات رقمية صغيرة وموقد ومروحة ومنفذ "يو إس بي"، وحامل أكواب، ويفترض أن يكون سعر العربة الكهربائية الجديدة حوالي 7000 دولار، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

عربة رباعية بدون رخصة قيادة

يشار أخيرا إلى أن هذه السيارة مثلها مثل سيارة سيتروين السابقة، لا تصنف في أوروبا على أنه سيارة، ولكن الطراز يصنف باعتباره عربة رباعية، ما يعني أنها لا تحتاج إلى رخصة لقيادتها.