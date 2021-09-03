سيارات مستعملة نظيفة تبدأ من 4300 ريال راف فور ويارس والنترا وتوسان بحالة ممتازة، السيارة الأولى في متابعتنا لهذا اليوم هي سوزوكي موديل 2009 صغيرة الحجم بجير عادي ومحرك موفر للبنزين لأقصى درجة، اللون الداخلي أبيض والخارجي باللون الأحمر وممشاها 250 ألف كيلو متر، صاحب السيارة يطلب 4300 ريال وهي مُجددة مفحوصة على الشرط لمن يرغب في شراء سيارة صغيرة الحجم. كما تتوفر سيارة كرايسلر أوتوماتيك موديل 2008، اللون الخارجي أبيض والبودي بلد بدون رش بحالة نظيفة جداً، ممشى السيارة بلغ 200 ألف كيلو متر وصاحب السيارة يطلب 10 ألاف ريال.

أرخص سيارات مستعملة حراج جدة

تتوفر للبيع سيارة نيسان نافارا مستعمل موديل 2014، اللون الخارجي أبيض والداخلي أحمر وداخلية السيارة نظيفة جداً، ناقل الحركة أوتوماتيك وممشاها 122 ألف كيلو متر والسيارة عليها سوم وصل إلى 15 ألف و 500 ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2016 فئة ستاندر، اللون الخارجي رمادي مع داخلية نظيفة مزيج بين الأسود والبيج، الممشى 422 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكوالسيارةعليها سوم وصل إلى 15 ألف ريال.

تتوفر سيارة جيب سوزوكي مستعمل موديل 2015 بحالة نظيفة جداً داخلياً وخارجياً مُجددة ومفحوصة، اللون الخارجي أبيض والداخلي بيج بجير أوتوماتيك وممشى بلغ 170 ألف كيلو متر، السيارة عليها سوم بلغ 15 ألف ريال وصاحبها يطلب 25 ألف ريال. توفرت سيارة هيونداي توسان مستعملة موديل 2013 باللون الأبيض، الممشى 445 ألف كيلو متر بحالة نظيفة جداً عدا دقة بسيطة على الرفرف الخلفي، السيارة مرشوشة رش نظيف وصاحبها يطلب 17 ألف ريال.

حراج السيارات المستعملة

تتوفر سيارتان تويوتا أحدهما راف فور مستعمل موديل 2010 باللون الرمادي، السيارة بحالة نظيفة جداً من الداخل والخارج والسعر المطلوب 22 ألف و 500 ريال. أما السيارة الأخرى فهي يارس مستعملة موديل 2015، اللون الداخلي أبيض والداخلي مزيج بين البيج والأسود، الممشى 330 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك وعليها سوم وصل إلى 16 ألف ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي النترا مستعملة موديل 2016، اللون الخارجي أبيض مرشوش نظيف والداخلي بيج مع صرفية ممتازة للوقود، الجير أوتوماتيك وممشى السيارة لا يتجاوز 155 ألف كيلو متر وسعرها 20 ألف و 700 ريال.