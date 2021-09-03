انخفاض سعر شيفروليه كابتيفا LS العائلية موديل 2021 لأكثر من 10%، شهدت أسواق السيارات بالمملكة مؤخراً تصفيات على موديلات 2021 وعروض تخفيضات مذهلة؛ وذلك بسبب اقتراب العام من نهايته وبدء وصول الموديلات الجديدة لعام 2022. واليوم نتحدث عن إحدى تلك العروض وهو على شيفروليه كابتيفا LS 2021 ذات المحرك الاقتصادي والمزيا المتعددة. كابتيفا هي سيارة عائلية إقتصادية SUV بسبع مقاعد مع حساسات وشاشة وكاميرا خلفية، لذا هيا بنا نتعرف مهكم بالتفصيل على مواصفات كابتيفا 2021 وسعرها الجديد بعد حصولها على تخفيض يصل إلى نحو 10%.

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا LS موديل 2021

تستهدف كابتيفا العائلات الصغيرة و الشباب والفتيات الذين يبحثون عن سيارة مرتفعة، وتعد هي صاحبة السعر الأرخص مقارنة بالمنافسين مع العلم أنها قد حصلت على شكل جديد بالكامل. السيارة تأتي بمُحرك سعة 1.5 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 149 حصان مع قير أوتوماتيك CVT ونظام الدفع أمامي، وانخفض سعر السيارة مؤخراً بشكل كبير ليصل إلى 63 ألف و825 ريال ضمن عروض تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات، وهذا السعر شامل ضريبة القيمة المضافة بخصم 10% بدلاً من 69 ألف و 975 ريال، قدرة البنزين يمشي السيارة مسافة 13.4 كيلو متر بتقييم ممتاز، نوع البنزين 95 لأفضل كفاءة للمحرك لأن المحرك تيربو.

تتميز شيفروليه كابتيفا 2021 فئة LS بإضاءة أمامية LED مع إضاءات أساسية عالية ومنخفضة هالوجي،ن بالإضافة إلى كشافات الضباب وإشارات على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، وهي مزودة بشبك ضخم من الكروم يتوسطه شعار شيفروليه. الجنوط في كابتيفا تأتي بمقاس 17 إنش وبها حنايا عفش مع جناح خلفي للسيارة، وهي مزودة أيضاً بكاميرا خلفية مع عدد 4 حساسات خلفية ومساحة للزجاج الخلفي بالاضافة إلى إضاءة خلفية LED، ويمكنك طي مقاعد الصف الثالث للحصول على مساحة أكبر للشنطة.

كابتيفا 2021 فئة ستاندر

اللون الداخلي لكابتيفا يأتي بمزيج بين الرمادي والأسود مع مقاعد قماشية فاخرة وقماش على الأبواب الداخلية، يوجد مسند وسطي لمقاعد الصف الثاني بالإضافة إلى حاملات أكواب وفتحات تكييف خلفية. كما تتواجد منافذ للشحن والطاقة في المقعدين الثاني والثالث مع خاصية تقديم المقعد وتأخيره للتحكم في المساحة الداخلية، هناك إمكانية للتحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة عبر المقود، مع شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لرؤية الكاميرا الخلفية، المكيف يدوي أربع سرعات وأربع فتحات أمامية وإثنان خلفيتان في كابتيفا 2021.