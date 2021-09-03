بدون هامش أرباح.. اشترى سيارتك من عروض تقسيط هيونداي من شركة المجدوعي

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عروض تقسيط هيونداي من شركة المجدوعي، من الأمور الهامة التي يرغب الجميع في الاطلاع عليها، حيث تقدم الشركة خدمة التقسيط المريح، ومن أهم المميزات أنه يمكن الحصول على هذا العرض بدون وجود كفيل أو راعي ضمان، ولكن يجب توافر بعض الشروط، التي تناسب جميع الأشخاص، ونظرا البحث المكثف عن تفاصيل تقسيط هيونداي من هذه الشركة العالمية، سوف نقدم لكم اليوم العروض المتاحة والشروط المطلوبة.تقسيط هيونداي من شركة المجدوعي
تقدم الشركة العروض المميزة الخاصة بالتقسيط، وفيما يلي أهم العروض المقدمة من الشركة:
- تبدأ قيمة الأقساط من 971 ريال، والحد الأقصى 1100 ريال.
- عدم وجود هامش أرباح، حيث أن نسبة الأرباح من هذا النظام صفر.
- عدم إضافة رسوم إدارية.
- توفير خدمة صيانة مجانية، عند تجاوز 5000 كيلو متر.
- السعر شامل قيمة الضريبة المضافة.
- يتم دفع 40% من سعر السيارة، في الدفعة الأخيرة.
يتم الحصول على السيارة من شركة المجدوعي من خلال القيام بالخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- والآن يجب تحديد نوع السيارة المراد الحصول عليها، والاطلاع على نظام التقسيط الخاص بها.
- وأخيراً تقوم الشركة بالتواصل مع العميل لاستكمال البيانات، و لإتمام عملية الشراء.
وعند حضورك لإتمام عملية شراء سيارة بالتقسيط من شركة المجدوعي يجب عليك تحضير الأوراق التالية:
- صورة الهوية الشخصية.
- إحضار عقد سكن سواء إيجار أوتميك.
- بالنسبة للمقيمين يجب إحضار الإقامة.
كما تقدم شركة المجدوعي عروض لإيجار السيارات من خلال مصرف الراجحي ويتم ذلك من خلال تعبئة نموذج على موقع مصرف الراجحي.
تعد هذه السيارة من أفضل أنواع السيارات الموجودة في الوقت الحالي، وفيما يلي أهم مواصفات السيارة:
- تتميز بأفضل تكنولوجيا، والقوة والكفاءة العالية.
- سهولة الاستخدام والتحكم بالسيارة، وذلك من خلال نظام تحكم الكتروني مميز.
- تم تصميم السيارة الداخلي والهيكل الخارجي من إمكانيات مقاومة للصدمات، إضافة إلى تكييف مميز، يغطي السيارة بالكامل.
- تحتوى على كراسي مريحة، سواء للسائق أو الركاب.
- مزودة بوسائل أمان، وخاصة في ارق الصعبة.
- تشتمل محركات عالية الجودة.
- تحتوى على وسائل ترفيه، مثل شاشة وسطية، وبلوتوث.
- تتوافر قطع الغيار الخاصة بها في منيع المناطق.
- الثبات على الأرض عند زيادة السرعة.
الوسوم
عروض تقسيط هيونداي من شركة المجدوعي، من الأمور الهامة التي يرغب الجميع في الاطلاع عليها، حيث تقدم الشركة خدمة التقسيط المريح، ومن أهم المميزات أنه يمكن الحصول على هذا العرض بدون وجود كفيل أو راعي ضمان، ولكن يجب توافر بعض الشروط، التي تناسب جميع الأشخاص، ونظرا البحث المكثف عن تفاصيل تقسيط هيونداي من هذه الشركة العالمية، سوف نقدم لكم اليوم العروض المتاحة والشروط المطلوبة.تقسيط هيونداي من شركة المجدوعي
تقدم الشركة العروض المميزة الخاصة بالتقسيط، وفيما يلي أهم العروض المقدمة من الشركة:
- تبدأ قيمة الأقساط من 971 ريال، والحد الأقصى 1100 ريال.
- عدم وجود هامش أرباح، حيث أن نسبة الأرباح من هذا النظام صفر.
- عدم إضافة رسوم إدارية.
- توفير خدمة صيانة مجانية، عند تجاوز 5000 كيلو متر.
- السعر شامل قيمة الضريبة المضافة.
- يتم دفع 40% من سعر السيارة، في الدفعة الأخيرة.
يتم الحصول على السيارة من شركة المجدوعي من خلال القيام بالخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة.
- والآن يجب تحديد نوع السيارة المراد الحصول عليها، والاطلاع على نظام التقسيط الخاص بها.
- وأخيراً تقوم الشركة بالتواصل مع العميل لاستكمال البيانات، و لإتمام عملية الشراء.
وعند حضورك لإتمام عملية شراء سيارة بالتقسيط من شركة المجدوعي يجب عليك تحضير الأوراق التالية:
- صورة الهوية الشخصية.
- إحضار عقد سكن سواء إيجار أوتميك.
- بالنسبة للمقيمين يجب إحضار الإقامة.
كما تقدم شركة المجدوعي عروض لإيجار السيارات من خلال مصرف الراجحي ويتم ذلك من خلال تعبئة نموذج على موقع مصرف الراجحي.
تعد هذه السيارة من أفضل أنواع السيارات الموجودة في الوقت الحالي، وفيما يلي أهم مواصفات السيارة:
- تتميز بأفضل تكنولوجيا، والقوة والكفاءة العالية.
- سهولة الاستخدام والتحكم بالسيارة، وذلك من خلال نظام تحكم الكتروني مميز.
- تم تصميم السيارة الداخلي والهيكل الخارجي من إمكانيات مقاومة للصدمات، إضافة إلى تكييف مميز، يغطي السيارة بالكامل.
- تحتوى على كراسي مريحة، سواء للسائق أو الركاب.
- مزودة بوسائل أمان، وخاصة في ارق الصعبة.
- تشتمل محركات عالية الجودة.
- تحتوى على وسائل ترفيه، مثل شاشة وسطية، وبلوتوث.
- تتوافر قطع الغيار الخاصة بها في منيع المناطق.
- الثبات على الأرض عند زيادة السرعة.
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