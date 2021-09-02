أقل عرض تقسيط سيارات تويوتا وهيونداي موديلات 2021 بدون هامش ربح

أقل عرض تقسيط سيارات تويوتا وهيونداي موديلات 2021 وبدون هامش ربح، نقدم لكم اليوم أحدث عروض تقسيط سيارات بدون فوائد. العرض الأول لدينا هو عرض الراجحي 0 ربح على تويوتا يارس ستاندر موديل 2021 وبقسط شهري يبلغ 711 ريال فقط، وهو ضمن عروض التأجير المنتهي بالتمليك على تصفيات موديلات 2021 بتمويل من بنك الراجحي، السيارة تأتي بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي والجير أوتوماتيكي، وتتميز يارس 2021 فئة ستاندر بشاشة وريموت ومقاعد مخمل بالاضافة إلى حساس كفرات وعدد 5 حزام أمان، كما أنها مزودة بتحكم كهربائي في الزجاج والمرايا وبها حساسات خلفية وفرامل ABS مع نظام مثبت للسرعة.السيارة متاحة بدون دفعه أولى بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 40٪ مع تأمين شامل لمدة 5 سنوات.

تقسيط سيارات تويوتا وهيونداي موديل 2021

العرض الثاني لدينا هو على سيارة تويوتا كورولا فئة ستاندر موديل 2021 وبقسط شهري يبلغ 909 ريال فقط، العرض مقدم من بنك الراجحي بدون هامش ربح وبدون الحاجة لدفع دفعة أولى، مع العلم أن قيمة الدفعة الاخيرة تبلغ 40٪ مع تأمين شامل لمدة 5 سنوات. السيارة تأتي بمحرك ثلاثي الأسطوانات 1500 سي سي والجير أوتوماتيكي، وتتميز كورولا 2021 فئة ستاندر بريموت وحساس كفرات وعدد 5 حزام أمان مع حساسات وفتحات تكييف تكاية خلفية، كما أنها مزودة بتحكم أوتوماتيكي في النوافذ وتحكم كهربائي في الزجاج والمرايا، تتميز السيارة أيضاً بوجود إشارات على المرايا وفرامل ABS بالاضافة إلى نظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام التحكم بالتوازن.

تتوفر أيضا بنظام التأجير المنتهي بالتمليك هيونداي اكسنت ستاندر موديل 2022 ضمن عروض الراجحي 0 ربح، السيارة متاحة بقسط شهري 860 ريال بدون مقدم وبدون فوائد. تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي والجير أوتوماتيك تبترونك cvt ونظام الدفع أمامي، تتميز هيونداي أكسنت 2022 بتحكم في المقود وتحكم كهربائي في المرايات والزجاج مع مكيف خلفي وكشاف ضباب خلفية وإشارات على مرايا، السيارة مزودة بعداد رحلات بالاضافة إلى نظام الثبات الالكتروني وفرامل abs.

عروض سيارات تأجير منتهي بالتمليك

عرض رائع للتقسيط أو التأجير المنتهي بالتمليك بقسط شهري فقط 1048 ريال على هيونداي النترا فئة ستاندر موديل 2021، السيارة متاحة بدون دفعة أولى ضمن عروض الراجحي 0 ربح وهي تأتي بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي والجير أوتوماتيكي. يتميز الموديل الجديد من النترا بأنوار رئيسية هالوجين مع إضاءات نهارية ليد وأنوار ضباب خلفية، كما أنها مزودة بوسائد هوائية وتحكم من خلال المقود وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى حساسات خلفية ومثبت سرعة وتشغيل بالريموت.

العرض الأخير في تقريرنا اليوم على هيونداي كريتا ميد نايت موديل 2022 بقسط شهري يبلغ 1256 ريال، وذلك ضمن عروض التأجير المنتهي بالتمليك بدون هامش ربح من بنك الراجحي. تأتي كريتا بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي والجير أوتوماتيك وتتميز بفتحه سقف بانوراما ودخول ذكي مع تشغيل بصمة وزجاج كهرباء، وهي مزودة أيضا بأنوار خلفية ليد كاملة وأنوار ليد نهاري بالاضافة إلى وكشافات ضباب وإشارات بالمرايا وكاميرا خلفية وغيرها من المواصفات المتطورة في كريتا 2020.