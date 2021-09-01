سعر ومواصفات سيارة تويوتا هايلوکس 2021 في السعودية

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شركة تويوتا تعتبر من الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات، حيث تنتج سنويًا ملايين السيارات بأنواعها المختلفة، كما تقوم بالتصدير لجميع أنحاء العالم، وقد عملت الشركة اليابانية منذ نشأتها على تقديم كل ما هو جديد ومتميز في مجال السيارات، كما أنها تسعي جاهدة للتطوير المستمر، وذلك حتى يمكن أن تنال ثقة العملاء، والذين تحظي الشركة بتعاملهم معها، كذلك فإن الشركة يعتبر لها تواجد قوي في السوق الخليجي والسعودي، وذلك نظرًا للتطوير المستمر لمنتجاتها، ونقدم لكم اهم مواصفاتها ومزاياها وسعرها في المملكة العربية السعودية.تويوتا هايلوکس 2021
تتمتع سيارة تويوتا هايلوکس 2021 بالعديد من المميزات والمواصفات، والتي جعلت أغلب العملاء يقبلون على شرائها، إذ تتميز بالآتي :
- السيارة تتمتع بشكل خارجي جذاب ومتميز.
- كذلك يوجد بها مصابيح أمامية تتميز بالروعة والجمال.
- كذلك فإن السيارة تعتمد على وسائل أمان تعتبر الأفضل على الإطلاق.
- يوجد بالسيارة الفرامل المانعة ABS، والذي يمكن للسائق من خلاله السيطرة على السيارة.
- تتمتع السيارة أيضًا بأنظمة فرامل مساعدة BA، حيث يقوم بمساعدة الفرامل على التوقف المفاجئ.
- أيضًا السيارة يوجد بها نظام المساعدة، والذي يمكن من خلاله العمل على تسلق المرتفعات المختلفة، حيث يجعل ذلك السائق لا يحتاج للضغط على دواسة الفرامل، كما يجعله آمن تمامًا أثناء القيادة.
تتمتع سيارة تويوتا هايلوكس 2021 بعدد من المواصفات، والتي تجعلها الأفضل على الإطلاق بين جميع السيارات المصنعة مع تصميم عصري وفريد ومميز، والتي تحظي بثقة العملاء، حيث تتمثل تلك المواصفات في الآتي :
- سعة الخزان الخاص بالوقود تصل حتى 80 لتر.
- سعة صندوق السيارة الخلفي يصل حتى 900 لتر.
- المحرك: تيربو ديزل 2.8 لتر، والقوة 201 حصان.
- أيضًا فإن السيارة تشتمل على عدد مقاعد تصل حتى 4 مقاعد.
- كذلك فإن وزن السيارة يصل ما بين 1400 ويصل حتى 1875.
- أيضًا السرعة القصوى للسيارة: تصل السرعة القصوى للسيارة حتى 170كم/ساعة.
- كذلك فإن العزم 200 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي 4200 نيوتن متر بالناقل اليدوي.
- السيارة أيضًا تتمتع بوجود محركين أخرين هما تيربو ديزل 4.2 لتر 4 سلندر، تصل قوته 147 حصان، بينما العزم له يصل 400 نيوتن متر.
- يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 79,925 ريال سعودي.
الوسوم
شركة تويوتا تعتبر من الشركات العملاقة في مجال تصنيع السيارات، حيث تنتج سنويًا ملايين السيارات بأنواعها المختلفة، كما تقوم بالتصدير لجميع أنحاء العالم، وقد عملت الشركة اليابانية منذ نشأتها على تقديم كل ما هو جديد ومتميز في مجال السيارات، كما أنها تسعي جاهدة للتطوير المستمر، وذلك حتى يمكن أن تنال ثقة العملاء، والذين تحظي الشركة بتعاملهم معها، كذلك فإن الشركة يعتبر لها تواجد قوي في السوق الخليجي والسعودي، وذلك نظرًا للتطوير المستمر لمنتجاتها، ونقدم لكم اهم مواصفاتها ومزاياها وسعرها في المملكة العربية السعودية.تويوتا هايلوکس 2021
تتمتع سيارة تويوتا هايلوکس 2021 بالعديد من المميزات والمواصفات، والتي جعلت أغلب العملاء يقبلون على شرائها، إذ تتميز بالآتي :
- السيارة تتمتع بشكل خارجي جذاب ومتميز.
- كذلك يوجد بها مصابيح أمامية تتميز بالروعة والجمال.
- كذلك فإن السيارة تعتمد على وسائل أمان تعتبر الأفضل على الإطلاق.
- يوجد بالسيارة الفرامل المانعة ABS، والذي يمكن للسائق من خلاله السيطرة على السيارة.
- تتمتع السيارة أيضًا بأنظمة فرامل مساعدة BA، حيث يقوم بمساعدة الفرامل على التوقف المفاجئ.
- أيضًا السيارة يوجد بها نظام المساعدة، والذي يمكن من خلاله العمل على تسلق المرتفعات المختلفة، حيث يجعل ذلك السائق لا يحتاج للضغط على دواسة الفرامل، كما يجعله آمن تمامًا أثناء القيادة.
تتمتع سيارة تويوتا هايلوكس 2021 بعدد من المواصفات، والتي تجعلها الأفضل على الإطلاق بين جميع السيارات المصنعة مع تصميم عصري وفريد ومميز، والتي تحظي بثقة العملاء، حيث تتمثل تلك المواصفات في الآتي :
- سعة الخزان الخاص بالوقود تصل حتى 80 لتر.
- سعة صندوق السيارة الخلفي يصل حتى 900 لتر.
- المحرك: تيربو ديزل 2.8 لتر، والقوة 201 حصان.
- أيضًا فإن السيارة تشتمل على عدد مقاعد تصل حتى 4 مقاعد.
- كذلك فإن وزن السيارة يصل ما بين 1400 ويصل حتى 1875.
- أيضًا السرعة القصوى للسيارة: تصل السرعة القصوى للسيارة حتى 170كم/ساعة.
- كذلك فإن العزم 200 نيوتن متر بالناقل الأوتوماتيكي 4200 نيوتن متر بالناقل اليدوي.
- السيارة أيضًا تتمتع بوجود محركين أخرين هما تيربو ديزل 4.2 لتر 4 سلندر، تصل قوته 147 حصان، بينما العزم له يصل 400 نيوتن متر.
- يبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 79,925 ريال سعودي.
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