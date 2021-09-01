أهم مزايا ومواصفات شيفروليه كابتيفا 2021

شركة شيفروليه من الشركات العالمية، والتي تقدم أفضل ما لديها من منتجات، وقد نالت الشركة ثقة الكثيرين من العملاء، كما تقوم الشركة العملاقة بإنتاج عدد كبير من السيارات بجميع أنواعها يصل إلى الملايين، كما تقوم الشركة بتصدير سياراتها إلى جميع أنحاء العالم، وقد عملت الشركة على تطوير سيارة كابتيفا، والتي كان الإنتاج الأول لها في العام 2004، حيث تم إدخال الكثير من التطوير والتعديل على هذا النوع من السيارات، مما جعلها الاختيار الأمثل والأفضل لمحبي هذا النوع من السيارات، كذلك فإن السيارة تتمتع بالقوة، والصلابة، وتعتبر من السيارات الرياضية المتميزة.

مواصفات شيفروليه كابتيفا

تتمتع سيارة شيفروليه كابتيفا 2021 بعدد من المميزات لعل من أهمها ما يلي :

السرعة القصوى للسيارة: 185 كم / س.

خزان الوقود بالسيارة يتسع إلى: 52 لتر.

ناقل الحركة: 6 سرعات من نوع CVT.

استهلاك السيارة للوقود حوالي: 8.1 لتر لكل 100 كم.

زمن التسارع والوصول: من سرعة 0-100كم / ساعة هو 10.7 ثانية.

المحرك يتمتع بعدد من المميزات لعل من أهمها :

رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو.

كذلك فإن المحرك ينتج قوة 148 حصان.

كذلك فهو يعمل بنظام التوقيت المتغير الذكي للصمامات، مع نظام دفع أمامي.

أيضًا تبلغ أقصى عزم للدوران 255 نيوتن/ متر بين 2200 الى 3400 دورة في الدقيقة.

شيفروليه كابتيفا بريمير

تتمتع سيارات كاب تيفا بعدد من المميزات، لعل من أهمها ما يلي :