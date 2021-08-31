مواصفات لكزس IS 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية تعرف عليها

لكزس ، وصلت عربة لكزس IS 2021 فيس ليفت إلى المملكة العربية السعودية لدى الوكيل لها “عبد اللطيف جميل”، وفي تلك المقالة سنطلعكم أعزائي القراء على أهم الصفات والمميزات التي بها ونستعرض أبرز المواصفات والتغييرات التي حصلت عليها سيارة السيدان اليابانية وذلك لإمكانياتها الجذابة والسلسة ونستعرض سعرها أيضا في تلك المقالة

لكزس والتصميم المميز

لكزس IS 2021 الجديدة من العربات المصنفة في آخر فئة السيارات سيدان صغيرة الحجم وتتمتع عربة IS بالكثير من المميزات التي تكون بشكل قياسي وتصنيف الثقة الجيد ولكن العربة جاءت بأداء محرك ضعيف ومقاعد خلفية ضيقة.

ولكن عربة لكزس أي إس 2021 هي عربة سيدان صغيرة بتصميم داخلي فاخر وجيد مع جودة ركوب سلسة على الطرق ذات التضاريس.

حصلت سيارة لكزس الجديدة على شبك أمامي (ثلاثي الأبعاد) يحيط بالشبك مصابيح أمامية جديدة ومدمج بالأولى مصابيح نهارية ليد.

وحصلت لكزس على إعادة تصميم للعتبات جانبية

تتميز لكزس بجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 18 بوصة، وأبواب معادة التصميم.

وفي خلف السيارة يوجد مصدات خلفية أكثر أناقة وسلاسة

وبها تصميم معاد للمصابيح الخلفية تتصل ببعض عن طريق شريط ضوئي رفيع

من حيث أبعاد العربة، فإن أبعاد عربة لكزس 2021 IS أكبر قليلا من سابقتها

وأصبحت السيارة أطول بمقدار 30 مم وأعرض بـ 30 مم وأكثر ارتفاع بمقدار 5 مم

كما انه في نفس الوقت البُعد الوحيد الذي لم يتغير هو طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2800 مم

أبعاد العربةعربة لكزس من الداخل وتقنياتها

حصلت العربة من الداخل على تحديثات قليلة

حيث حصلت العربة على لوحة قيادة تم تعديلها مع فتحات تهوية بشكل دائري جديد

وتمت إزالة الزخارف التي توجد على صندوق القفازات

كما تم تحريك شاشة اللمس للنظام الترفيهي مقاس 10.3 بوصة بمسافة أقرب للسائق بمقدار 76 مم.

والشاشة تدعم نظامي أندرويد أوتو وابل كاربلاي.

كما يمكن اقران الشاشة بنظام صوتي (مارك ليفنسون) الذي به 17 مكبر صوت.

وبالرغم من ترحيل جزء من الأجزاء الداخلية من موديل لكزس السابق، فإن 2021 IS يأتي مجهز بمقاعد أمامية كهربائية.

بالإضافة لنظام آلي للتحكم في المناخ ثنائي المنطقة ونظام SmartAccess مع زر تشغيل.

الأمان في عربة لكزس 2021 IS

حصلت عربة 2021 IS على الكثير من أنظمة الأمان وأنظمة مساعد السائق مثل:

المرايا الجانبية بها حساس للنقاط العمياء

بها وسائد هوائية من الأمام والجانب وناحية الركب للسائق والراكب الأمامي بها

وكذلك يوجد ستائر هوائية جانبية

يوجد نظام مساعد لكي تبقى العربة في المسار المخصص

بها نظام لكي يقرأ قياس ضغط الإطارات (مخصص للإطارات الأربع)

كما ان به مثبت سرعة نشط ونظام حماية ما قبل اصطدام العربة

المحركات في لكزس 2021 IS

تستمد عربة IS 300 قوتها من :

محرك “توربو” رباعي الأسطوانات بسعة 2 لتر وقوة 241 حصان

بالإضافة إلى عزم دوران يصل إلى 349 نيوتن.متر

كذلك ان المحرك يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ثمانية سرعات

ويتميز المحرك بنظام ذكاء اصطناعي من G-force وهو مخصص لمراقبة قيادتك للعربة لكي يحدد أفضل اختيار للنقلات

ويتوفر بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر وقوة 260 حصان مع عزم دوران 320 نيوتن.متر

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات

أما بالنسبة لعربة لكزس IS 350 :

فتتميز قوة العربة من محرك V6 بسعة 3.5 لترًا وقوة 311 حصانًا

مع عزم دوران 379 نيوتن.متر

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي

وبه نظام للدفع خلفي لتتمكن العربة من التسارع من سرعة 0 إلى 96 كم/س في 5.6 ثانية

السعر لعربة 2021 IS

حيث تتوفر عربة لكزس IS 2021 عند الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية وهو (عبد اللطيف جميل) كما ذكرنا في البداية

وتلك الإصدارات التالية تشمل الضريبة:

IS 300 AA (إليجنت) سعرها يبلغ 180,000 ريال

عربة IS 300 BB (إكسيلانس) وسعرها يبلغ 202,200 ريال

لكزس IS 350 CC (اليت) وسعرها يبلغ 209,300 ريال

IS 350 F (سبورت) وسعرها يبلغ 239,100 ريال

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالتنا عن عربة لكزس 2021 IS قد نالت إعجابكم.