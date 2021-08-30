عروض حراج السيارات على هيونداي وتويوتا مستعمل نظيف بأسعار جيدة

عروض حراج السيارات على هيونداي وتويوتا وغيرها من الموديلات بممشى قليل وأسعار جيدة، والسيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي تويوتا يارس 1.5 لتر موديل 2019، اللون أبيض والسيارة فابريكا من الخارج رشة وكالة وبادي وكالة بجير أوتوماتيك وممشى قليل جداً 27 ألف كيلو متر فقط والسعر المطلوب 42 ألف ريال. تتوفر سيارة ام جي مستعمل موديل 2020 نظيفة جداً بدون خدش واحد، اللون أبيض بجير أوتوماتيك والممشى 45 ألف كيلو متر وسعرها 55 ألف ريال. تتوفر أيضاُ سيارة ميتسوبيشي تريتون L200 موديل 2018 بسعر 48 ألف ريال، اللون أبيض والجير أوتوماتيك وممشاها 20 ألف كيلو متر فقط.

عروض سيارات مستعملة معارض جدة

تتوفر سيارة مرسيدس موديل 2006 بفتحة سقف بانوراما، اللون الخارجي فضي رشة وكالة والسيارة فابريكا من الداخل، الجير أوتوماتيكي بممشى 102 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 58 ألف ريال. كما تتوفر سيارة مرسيدس R300 موديل 2013 بجير أوتوماتيك، اللون رمادي وممشاها 109 ألف كيلو متر، السيارة نظيفة جداً على الشرط والسعر المطلوب 68 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا سيكويا موديل 2015 باللون الأبيض، العداد 108 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك، السيارة نظيفة جداً وبحالة ممتازة والسعر المطلوب 89 ألف ريال.

حراج السيارات المستعملة

تتوفر سيارة جيب رانجلر مستعمل موديل 2015 باللون الأسود مع ليد بار ومزايا أخرى عديدة، السيارة بدون رش بحالة نظيفة جداً والجير أوتوماتيك بممشى 28 ألف كيلو متر والسعر 95 ألف ريال. كما تتوفر سيارة رانج روفر سبورت HSE موديل 2014، اللون الخارجي بني والداخلي بيج وتتميز بفتحة سقف بانوراما وشاشة مع كاميرات محيطية، الجير أوتوماتيك والممشى 171 ألف كيلو متر، السعر المطلوب 163 ألف ريال قابل للتفاوض ليصبح السعر النهائي 160 ألف ريال تقريباً.

تتوفر سيارة كرايسلر هيمي موديل 2012 بمحرك ثماني الأسطوانات وفتحة سقف بانوراما، اللون الخارجي فضي مع رش نظيف للرفرف الخلفي، الجير أوتوماتيك والممشى 239 ألف كيلو متر وبلغ أعلى سوم للسيارة 33 ألف و500 ريال. كما تتوفر سيارة هيونداي ازيرا مستعمل فل كامل موديل 2014 بمحرك 3000 سي سي، اللون أبيض مع رش نظيف لرفرف وباب ناحية اليمين بدون حوادث، الجير أوتوماتيكي والممشى 211 ألف كيلو متر وبلغ أعلى سوم للسيارة 34 ألف ريال وصاحبها يطلب 36 ألف ريال كسعر نهائي.