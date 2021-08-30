العرض الجبار| تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهر من عبد اللطيف جميل بالسعودية

تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهرسيارة هيونداي سنتافي أحدث سيارة من ماركة هيونداي الغنية عن التعريفـ حيث تتميز السيارة الجديدة موديل 2021 بكونها فخمة وشرسة في وقت واحد، حيث أن السيارة تتمتع بمحرك قوي بشكل رهيب إلى جانب ذلك يوجد تصميم حصري، سوف تحصل على أفضل سيارة حديثة تساعدك على الاستمتاع بفكرة القيادة نفسها، السيارة توفر لكم مجموعة كبيرة من المقومات تجعلها الاختيار الأول لهذا العام ولذلك سوف نستعرض جميع مواصفاتها بالتفصيل من خلال هذا المقال تابعوا معنا. تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهر مواصفاتها ومميزاتها تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهر مواصفاتها ومميزاتها يمكنك الحصول على أفضل سيارة حديثة ومتطورة من شركة هيونداي والتي توفر لكم مجموعة رائعة من المزايا، تقدم لكم الشركة مجموعة حصرية من المزايا داخل السيارة، ومن أهم مزايا سيارة هيونداي سنتافي 2021 هي: محركين مع ناقل حركة أتوماتيكي، حيث يتميز الناقل بكونه غير بارز ويتميز بوجود 8 سرعات كاملة.

مع دفع أمامي وهناك اختيار الدفع الرباعي.

محرك قياسي بسعة 2.4لتر مع 4 سلندر وقوة المحرك 185 حصان.

يتوافر به محرك تيربو 2.0 لتر مع قوة 235 حصان.

مريحة للغاية وتتميز بالثبات على الطريق، يمكنك التحرك بها بدون أي قلق، يمكنك الانتقال بسهولة من مكان للثاني.

يوجد شاشة قياس رقمية حديثة وشاشة عرض رأسية.

مساحة واسعة من الداخل لتتمكن من عمل رحلات مع عاسلتك بسهولة والقيام بالاستمتاع برحة برية متميزة.

مقاعد خلفية رائعة مع مقاعد أمامية.

شاشة لمس أنيقة لضبط الاعدادات من خلالها.

شحن لاسلكي رائع.

استهلاك بسيط للوقود. طريقة تقسيط سيارة هيونداي سنتافي 2021 تقسيط هيونداي سنتافي السيارة الاحدث على الاطلاق 2021 من عبد اللطيف جميل بالسعودية يعتبر أفضل نظام تقسيط مريح يقدمه معارض عبد اللطيف للعملاء، سعر السيارة هو 104.792 ريال سعودي، مدة التقسيط 60 شهر كامل وهي أطول فترة تقسيط، دفعة الشهر 600 ريال سعودي، الدفعة الأولى هي 79.733 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة أو التملك 42.178 ريال سعودي 35% معدل النسبة السنوية 22، الضريبة المضافة 15% أي 18.945 ريال السعر الإجمالي مع الضريبة هو 161.543ريال سعودي، يمكنك الحصول على هذه الفرصة الممتازة من خلال معرض عبداللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية. الوسوم

تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهرسيارة هيونداي سنتافي أحدث سيارة من ماركة هيونداي الغنية عن التعريفـ حيث تتميز السيارة الجديدة موديل 2021 بكونها فخمة وشرسة في وقت واحد، حيث أن السيارة تتمتع بمحرك قوي بشكل رهيب إلى جانب ذلك يوجد تصميم حصري، سوف تحصل على أفضل سيارة حديثة تساعدك على الاستمتاع بفكرة القيادة نفسها، السيارة توفر لكم مجموعة كبيرة من المقومات تجعلها الاختيار الأول لهذا العام ولذلك سوف نستعرض جميع مواصفاتها بالتفصيل من خلال هذا المقال تابعوا معنا. تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهر مواصفاتها ومميزاتها تقسيط هيونداى سنتافي 2021 على 60 شهر مواصفاتها ومميزاتها يمكنك الحصول على أفضل سيارة حديثة ومتطورة من شركة هيونداي والتي توفر لكم مجموعة رائعة من المزايا، تقدم لكم الشركة مجموعة حصرية من المزايا داخل السيارة، ومن أهم مزايا سيارة هيونداي سنتافي 2021 هي: محركين مع ناقل حركة أتوماتيكي، حيث يتميز الناقل بكونه غير بارز ويتميز بوجود 8 سرعات كاملة.

مع دفع أمامي وهناك اختيار الدفع الرباعي.

محرك قياسي بسعة 2.4لتر مع 4 سلندر وقوة المحرك 185 حصان.

يتوافر به محرك تيربو 2.0 لتر مع قوة 235 حصان.

مريحة للغاية وتتميز بالثبات على الطريق، يمكنك التحرك بها بدون أي قلق، يمكنك الانتقال بسهولة من مكان للثاني.

يوجد شاشة قياس رقمية حديثة وشاشة عرض رأسية.

مساحة واسعة من الداخل لتتمكن من عمل رحلات مع عاسلتك بسهولة والقيام بالاستمتاع برحة برية متميزة.

مقاعد خلفية رائعة مع مقاعد أمامية.

شاشة لمس أنيقة لضبط الاعدادات من خلالها.

شحن لاسلكي رائع.

استهلاك بسيط للوقود. طريقة تقسيط سيارة هيونداي سنتافي 2021 تقسيط هيونداي سنتافي السيارة الاحدث على الاطلاق 2021 من عبد اللطيف جميل بالسعودية يعتبر أفضل نظام تقسيط مريح يقدمه معارض عبد اللطيف للعملاء، سعر السيارة هو 104.792 ريال سعودي، مدة التقسيط 60 شهر كامل وهي أطول فترة تقسيط، دفعة الشهر 600 ريال سعودي، الدفعة الأولى هي 79.733 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة أو التملك 42.178 ريال سعودي 35% معدل النسبة السنوية 22، الضريبة المضافة 15% أي 18.945 ريال السعر الإجمالي مع الضريبة هو 161.543ريال سعودي، يمكنك الحصول على هذه الفرصة الممتازة من خلال معرض عبداللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية.

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