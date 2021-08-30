تخفيض مذهل 18 % على كيا سيراتو 2021 ستاندر 1.6 صاحبة المزايا الرائعة وشقيقة النترا

تخفيض مذهل % 18 على كيا سيراتو 2021 ستاندر 1.6 صاحبة المزايا الرائعة وشقيقة هيونداي النترا، إذا كنت تبحث عن سيارة رائعة المزايا بأرخص سعر وأقل صرفية وقود، وأقرب منافسيها من حيث الشكل هيونداي النترا الرائعة، وتتميز بتخفيض رائع 18 % المملكة العربية السعودية، ضمن تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين فإن موضوعنا اليوم هو الإختيار الأمثل لك، تخفيض % 18على كيا سيراتو 2021 ستاندر1.6 صاحبة المزايا الرائعة وشقيقة هيونداي النترا.

تخفيض مذهل % 18 على كيا سيراتو 2021

تتميز سيراتو فئة ستاندر بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 128 حصان، نظام الدفع أمامي وقير أوتوماتيك من 6 سرعات، وتم تخفيض سعر سيارة كيا سيراتو 2021 ستاندر لدى معرض عبد الرحمن عماد الدين، لتصبح بسعر 56 ألف و 925 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 68 ألف و 945 ريال سعودي وقد تجاوز التخفيض 18 %، وصرفية الوقود بتقييم ممتاز، حيث يمنحك اللتر الواحد من بنزين 91 إمكانية السير مسافة 16.5 كيلو متر.

مواصفات سيراتو 2021 ستاندر

تتميز واجهة السيارة بإضاءة بالكامل هالوجينية وإضاءة فليتشر جانبية وكشافات ضباب نهارية، مع جنوط مقاس 15 إنش حديدي وعليه طيس مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي، إضاءة خلفية لسيارة كيا سيراتو 2021 ستاندر مع كشافات ضباب وعدد 4 حساسات خلفية، وتتميز بنظام التحكم في ثبات السيارة ونظام قياس ضغط الإطارات، مفتاح بخاصية الطي مع مساحة تخزين ممتازة للشنطة الخلفية، وإضاءة هالوجينية تلقائية للشنطة، سيارة سيدان بحجم مميز ومناسب سيارة عملية وإقتصادية من الدرجة الأولى، لعشاق هيونداي النترا اليكم سيارة كيا سيراتو بنفس المواصفات والسعر أقل بفارق كبير.

داخلية سيراتو 2021 ستاندر

مساحة جلوس ممتازة لمقاعد الصف الثاني وداخلية باللون البيج ، مقاعد قماشية فاخرة كما تتميز بنظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال مع فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى وسائل هوائية أمامية للسائق والراكب، تحكم كهربائي في النوافذ مع إضاءة خلفية وأمامية داخلية، حركة تلسكوبية للمقود للأمام والخلف، مع التحكم في النظام الصوتي ومثبت السرعة، مع مقابض من الكروم للأبواب الداخلية، مسجل وسطي مع بلوتوث، مع تكييف و منافذ للشحن والطاقة وحاملات أكواب، تخفيض % 18 على كيا سيراتو 2021 ستاندر 1.6 صاحبة المزايا الرائعة وشقيقة هيونداي النترا.