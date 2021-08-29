السعودية تصدر أول شهادة اعتماد للسيارات الكهربائية

استقبلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، طلبات من مصنعي السيارات الكهربائية للحصول على شهادات اعتماد طراز لمركبة كهربائية، مؤكدة أنها أصدرت أول شهادة اعتماد للسيارات الكهربائية في البلاد.

وأعلنت الهيئة أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.

شهادة الاعتماد السعودية شرط أساسي لاستيراد السيارات الكهربائية

وأضافت أنه تم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد، وستتولى الهيئة إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات.

تهيئة البنية التحتية في السعودية لاستقبال السيارات الكهربائية

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إن التراخيص الخاصة بمحطات شحن المركبات الكهربائية، وحقوق المستهلك في صيانة السيارات الكهربائية، يقع تحت اختصاصات مسؤوليات عدد من الجهات المعنية، وهو أمر خارج الاختصاصات الفنية لهيئة المواصفات، وإن كانت الجهات ذات الاختصاص مستمرة في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذه السيارات.

لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية

يشار هنا إلى أن لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية تترأسها وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن وزارات النقل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث النفطية.