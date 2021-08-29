مواصفات كامري 2022 الشكل الجديد تعرف على موعد نزول كامري 2022 في الأسواق السعودية

كامري 2022 ، قامت شركة تويوتا بالإعلان عن سيارتها الأحدث تويوتا كامري 2022 سيارة السيدان الفاخرة. الذي تأتي مع محرك بقوة 203 حصان. كما تأتي سيارة كامري ٢٠٢٢ أيضا بنظام معلومات يتكون من شاشة بمقاس 7 بوصة. كذلك تمت إضافة بعض اللمسات الخارجية للسيارة مثل المصابيح الأمامية ليد و drls في الصمام متكاملة بدقة مع مصبغة ظلام دامس. بالإضافة إلى التحديثات الأخري الكثيرة التي أضافتها شركة تويوتا لتصنيع السيارات إلى سيارتها الأحدث Camre 2022 . لتنافس السيارة وبقوة السيارات الأخري مثل سيارة لاندكروزر 2022 . لذلك سوف نقم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات وموعد نزول كامري 2022 الشكل الجديد وسعر السيارة في المملكة العربية السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

أعيد تصميم السيارة بمظهر أكثر حداثة وفخامة ورقي. لتنافس الكثير من السيارات الأخري مثل سيارة مازدا 6 .

. تتراوح أبعاد السيارة من 192 بوصة إلى 195 بوصة .

يبلغ عرض كامري 2022 فل كامل 73 بوصة .

73 بوصة . كما يبلغ طول قاعدة العجلات نحو 112 بوصة.

المصابيح الأمامية ليد و drls في الصمام متكاملة بدقة مع مصبغة ظلام دامس. وعجلات 19 بوصة من السبائك .

مارية قابلة مع مؤشرات انعطاف مندمجة .

كما تأتى كامري 2022 بمصابيح ليد للقيادة النهارية .

بمصابيح ليد للقيادة النهارية . فتحة سقف .

عادم مزدوج .

كما يوجد بها مساحات استشعار المطر .

مواصفات كامري 2022 من الخارج

من أهم المميزات التي حصلت عليها كامري 2022 هو مقصورة أنيقة ورياضية. بمقاعد جلدية فاخرة ملمسها ناعم جدا .

هو مقصورة أنيقة ورياضية. بمقاعد جلدية فاخرة ملمسها ناعم جدا . كما يوجد في السيارة وحدة تحكم مركزية توفر منفذ للشحن اللاسلكي أوسع من الطرازات السابقة .

شاشة بمقاس 7 إنش تعمل باللمس. تتوافق مع أندرويد أوتو وأبل كار بلاي .

كما يوجد في تويوتا كامري ٢٠٢٢ 8 سماعات بنظام صوتي ( JBL ) .

8 سماعات بنظام صوتي ( JBL ) . تتميز السيارة بمساحة واسعة جدا من الداخل لتكفي جميع أفراد العائلة .

كذلك تأتي السيارة بالكثير من مميزات السلامة القياسية مثل : نظام مساعدة للحفاظ على مسار السيارة . نظام تكيفي لتثبيت السرعة .

تأتي سيارة كامري موديل 2022 بجناح خلفي أسود لامع .

بجناح خلفي أسود لامع . موزع أمامي وموزع خلفي وذلك بالإضافة إلى عادم مزدوج خلفي .

مصابيح خلفية وأمامية من نوع ليد .

عجلات معدنية بقياس 18 بوصة .

تتوفر سيارة كامري 2022 بخيارين من المحركات وهما : محرك 4 أسطوانات. بسعة 2.5 لتر. بقوة 206 حصان. 186 رطل من من عزم الدوران. مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي . محرك بسعة 3.5 لتر. بقوة 301 حصان. 267 رطلا من عزم الدوران. مع ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي .

بخيارين من المحركات وهما : وسوف تكون سيارة تويوتا كامري 2022 خفيفة أثناء المناورة حين الانعطاف. أو المناورة في السرعات العالية ولكن لا تكون السيارة في أفضل حالاتها عند القيادة بالسرعات المنخفضة .

مواصفات كامري 2022 من الداخلمواصفات محرك وأداء سيارة كامري 2022موعد نزول كامري 2022

متى تنزل كامري 2022 ؟ السؤال الذي يبحث عنه محبي سيارة كامري 2022 . حيث كشفت بعض التسريبات بأن موعد نزول كامري 2022 سوف يكون في الربع الأخير من العام الجاري 2021. وسوف تعلن شركة تويوتا عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد نزول السيارة بشكل رسمي وذلك في شهر سبتمبر 2021. وسوف تكون السيارة متوفرة في الأسواق السعودية فور هذا الإعلان .

سعر السيارة عالميا هو 25.000 دولار أمريكي .

كما يبلغ سعر كامري 2022 في السعودية 94.000 ريال سعودي .

في السعودية 94.000 ريال سعودي . بلغ سعر السيارة في الإمارات نحو 91.780 درهم إماراتي .

سعر كامري 2022

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات كامري 2022 الشكل الجديد تعرف على موعد نزول كامري 2022 في الأسواق السعودية .