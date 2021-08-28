لاند روفر تطلق سيارة رينج روفر سبورت SVR Ultimate

أطلقت شركة لاند روفر البريطانية ذائعة الصيت الإصدار الجديد من سيارة رينج روفر سبورت SVR Ultimate ، والتي ستأتي بمجموعة مختلفة من التحديثات عن النماذج السابقة من السيارة.

ووفقا لتقارير صحفية فإن سيارة رينج روفر سبورت الجديدة ستأتي بمجموعة مكونة من ثلاثة دهانات مصنوعة يدويًا، دوت الخليج Ligurian Black Satin و Marl Gray Gloss و Maya Blue Gloss، والسقف يأتي بلمسة باللون الأسود مع الألوان الثلاثة.

فخامة سيارة رينج روفر سبورت SVR Ultimate

لاند روفر منحت السيارة الجديد فخامة فوق فخامتها المعروفة، فغطاء المحرك مصنوع من ألياف الكربون بلون الهيكلن وعجلات مقاس 22 بوصة بتصميم خمسة قضبان منقسمة وملاقط فرامل سوداء في الخلف، وينال الطراز Ultimate على دواسات مضاءة ومفاتيح تبديل سرعة معدنية مطلية بأكسيد باللون الأسود في الداخل حيث يأتي مظهر Ebony و Cirrus جنبًا إلى جنب مع مقاعد عالية الأداء ملفوفة بجلد وندسور تحمل شعارات SVR المنقوشة.

محرك سيارة رينج روفر سبورت الجديدة

سيارة رينج روفر سبورت الجديدة ستأتي بنفس المحرك السابق وهو محرك V8 فائق الشحن سعة 5 لترات بقوة 575، وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كم/ س في 4.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 283 كم/ س.