أقوى عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي بدون مقدم 2021

عروض تقسيط سيارة لاند كروزر ديزل 600 ريال من بنك الراجحي بدون مقدم، يسعى بنك الراجحي توفير سيارة لاندكروزر بأقوى عروض تقسيط ومناسبة للجميع فالكثير يحلم بامتلاك هذه السيارة وهي من أكثر السيارات مبيعًا في المملكة العربية السعودية حيثُ أنها مناسبة أيضًا للعائلات ولها مميزات كثيرة ويمنح البنك السيارة وفقًا لشروط معينة يجب الالتزام بها.

عروض تقسيط سيارة لاندكروزر ديزل تقسيط 600 ريال من بنك الراجحي

يوفر البنك دائمًا جميع الأنظمة التي يحتاجها العملاء وقد قام بنك الراجحي بتوفير سيارة لاندكروزر للعملاء بنظام سداد مناسب ومريح للجميع كما أنها تسمح بشراء سيارة لاندكروزر ديزل نقدًا وهناك بعض الشروط التي وضعها البنك للحصول على سيارة لاندكروزر ديزل وهي:

على العميل الالتزام بموعد سداد القسط وجميع البنود التي وضعها بشأن فترة التقسيط.

ويتم دفع الدفعة الأولى بالكامل من القسط قبل استلام السيارة.

يتيح البنك الحصول على سيارة لاندكروزر ديزل وسداد القسط على خمس سنوات والمتابعة مع البنك حتى انتهاء فترة السداد بالكامل.

وسداد القسط على خمس سنوات والمتابعة مع البنك حتى انتهاء فترة السداد بالكامل. يبلغ قيمة القسط الأخير من السيارة بنسبة 14% من سعرها الأصلي.

يبلغ قيمة القسط الأول 600 ريال طبقًا للعقد وشروط البنك.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2021

تحتوي سيارة لاندكروزر ديزل على بعض المواصفات الخاصة بها مما جعلها تحقق أكثر نسبة مبيعات في المملكة ومن هذه المواصفات:

تحتوي سيارة لاندكروزر ديزل على محرك بقوة 281 حصان قدرته 4 لتر.

تسير سيارة لاندكروزر ديزل بنظام أوتوماتيكي يعمل بست سرعات متفاوتة.

تتميز السيارة بالاستقرار والثبات على الأرض وفي الطرقات الصعبة والرمال.

وتتميز سيارة لاندكروزر ديزل بوجود نظام دفع رباعي خفيف ويثقل عند الدوران بعزم 385 نيوتن.

وسيارة لاندكروزر ديزل مناسبة لجميع العائلات لاحتوائها على ثمان مقاعد مما يجعل مريحة وواسعة من الداخل.

تتميز سيارة لاندكروزر ديزل بشكلها الرائع والمميز واحتوائها على كافة وسائل الأمان وهذا من يحتاجه الجميع.

تحتوي سيارة لاندكروزر ديزل على العديد من وسائل الترفيه مثل إمكانية الاتصال بالبلوتوث والتحدث في الهاتف دون استخدام اليدين.

تحتوي على الكثير من ميزات الأمان مثل التحذير عند الاصطدام الأمامي بالإضافة إلى مثبت السرعة القياسي.

تتميز السيارة على مقابض ومفاتيح تتميز بالثقل عند الاستخدام مما يؤكد أنها ذات جودة عالية .

مميزات سيارة لاندكروزر ديزل 2021