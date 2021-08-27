ميتسوبيشي أوتلاندر Mitsubishi Outlander ES 2022 السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الكروس أوفر

ميتسوبيشي آوتلاندر جديدة كليًا لعام 2022. تشترك هذه السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الكروس أوفر ثلاثية الصفوف المدمجة الآن في الهيكل ومجموعة نقل الحركة مع نيسان روج ، ابنة عم الشركة من تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي صُنعت ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 الجديدة في اليابان ، وهي تبدو رائعة. إنه أطول بمقدار 0.6 بوصة من الطراز السابق ، مع قاعدة عجلات زادت بمقدار 1.4 بوصة. هذا ، بالإضافة إلى بوصتين إضافيتين من العرض ، مما يجعل المقصورة أكثر اتساعًا مع بوصة إضافية من مساحة الأرجل الأمامية والخلفية. كما كان من قبل ، يستمر بيع Outlander كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف مع سبعة مقاعد.

ميتسوبيشي أوتلاندر 2022

ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 تحتوي علي محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يعمل تحت غطاء المحرك ، حيث يرسل 181 حصانًا و 181 رطل قدم من عزم الدوران إلى العجلات الأمامية (أو الأربعة) عبر ناقل حركة متغير باستمرار (CVT) بثماني خطوات محددة مسبقًا أو النسب. يسمح محدد وضع القيادة القياسي لسائق أوتلاندر بتخصيص سيارة ميتسوبيشي الرياضية متعددة الاستخدامات هذه لظروف الطريق المختلفة. تحصل Outlander ذات الدفع بالعجلات الأمامية (FWD) على خمسة إعدادات (عادي ، و Tarmac ، و Gravel ، و Snow) ، في حين أن Outlander ذات الدفع الرباعي (4WD) تحصل على كل تلك الإعدادات بالإضافة إلى وضع الطين.

موعد نزول ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 نسخة 2022 الهجينة (PHEV) من Outlander – التي تمت مراجعتها بشكل منفصل – هي نسخة مرحلّة من ميتسوبيشي أوتلاندر 2021 تباع حصريًا على شكل PHEV. ابحث عن نسخة PHEV من Outlander الجديدة لتصل في غضون عام أو نحو ذلك.

بالإضافة إلى مظهرها الجذاب ، تتمتع Outlander الجديدة بتقنية مساعدة السائق الأكثر تقدمًا بشكل ملحوظ. يتم تمييز ذلك بواسطة Mi-Pilot Assist ، وهو قياسي في SE وما فوق. Mi-Pilot Assist عبارة عن مجموعة من التقنيات التي تكمل التحكم النشط في التطواف من خلال التوقف والانطلاق ، ومساعدة الحفاظ على الممرات ، وتمركز الممر ، والتعرف على إشارات المرور. يساعد هذا النظام شبه المستقل على تقليل إجهاد السائق في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة. كما كان من قبل ، تدعم Mitsubishi سيارتها Outlander SUV بضمان مذهل لمجموعة نقل الحركة يستمر لمدة 10 سنوات لمسافة 100000 ميل

أسعار ميتسوبيشي أوتلاندر 2022

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 في مصر يبدأ سعر 2022 Mitsubishi Outlander ES من 25795 دولارًا ، بالإضافة إلى رسوم الوجهة 1195 دولارًا. يبدأ سعر Outlander ES نفسه مع الدفع الرباعي (AWD) ، والذي تسميه ميتسوبيشي Super All-Wheel Control (S-AWC) ، بسعر 27.595 دولارًا. إذا طلبت ES مع حزمة الراحة (عجلات معدنية مقاس 20 بوصة وخدمات السلامة Mitsubishi Connect) ، أضف 1000 دولار لكل طراز.

إن الانتقال إلى طراز Outlander SE يعني معدات قياسية أكثر قليلاً وسعر يبدأ من 28،845 دولارًا. مع AWD ، يبدأ Outlander SE بسعر 30،645 دولارًا. يتوفر أيضًا إصدار خاص من Outlander SE Launch Edition. مزود بشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة ، ونظام صوت Bose ، وفتحة سقف بانورامية ، يبدأ سعره من 30990 دولارًا أمريكيًا مع دفع أمامي (FWD) أو 32.790 دولارًا أمريكيًا مع AWD.

يمكنك أيضًا الحصول على Outlander SE مع Tech Package. يبدأ هذا الطراز ، المزود بشاشة مقاس 12.3 بوصة وصوت Bose وفتحة سقف بانورامية ، بسعر 31،145 دولارًا (FWD) و 32،945 دولارًا (AWD).

ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 سعر على مستوى SEL ، الذي يحتوي على تنجيد جلدي وقضبان سقف ، يبدأ سعر 2022 Mitsubishi Outlander من 31،945 دولارًا (FWD) أو 33،745 دولارًا (AWD). يبدأ إصدار SEL S-AWC Launch ، المزين بجلد داخلي شبه أنيق ، وعجلة قيادة مُدفأة ، وشاشة عرض أمامية ، بسعر 36،340 دولارًا.

إن Outlander العلوية هي حزمة SEL Touring Package ، وهي مجهزة حتى المقبض بجلد شبه أنيلين ، ونظام صوت Bose ، وشاشة رأسية ، وفتحة سقف بانورامية ، وعجلة قيادة مُدفأة. مع FWD ، يبلغ 34645 دولارًا أمريكيًا ؛ مع نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) ، يبلغ سعره 36445 دولارًا أمريكيًا