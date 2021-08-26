أقوي عروض تقسيط فورتشنر جي اكس 2021 سيارة الدفع الرباعي

أقوي عروض تقسيط فورتشنر جي اكس 2021 من أكثر ما يرغب به ويقبل عليه الشباب هو امتلاك سيارة فورتشنر التي تكون من أهم الأمور المتداولة بالوقت الحالي في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حتى يقوم المواطن بالتنقل في كافة أرجاء وأنحاء المملكة بكل سهولة ويسر، ولكن يواجه الكثير من الأشخاص صعوبة كبيرة في القيام بامتلاك هذا النوع من السيارة لأنها تحتاج منهم الكثير من المال وهذا لا يتناسب مع الحالة المادية الخاصة بهم ولن يتمكنوا من دفع ثمن السيارة دفعة واحدة، مما جعلهم يبحثون عن أبرز العروض البنكية والشركات التمويلية التي تساعدهم في تقديم عروض تقسيط متميزة تناسب الدخل الشهري الخاص به ومن بينهم شركة عبد اللطيف جميل وهذا ما نتحدث به في السطور القادمة.

تتميز سيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في أكس 2021 أنها مزودة بالدفع الرباعي ويوجد بها محرك 4,0 لتر، وبها اسطوانات ذات قوى كبيرة تصل إلى 235 حصان /5200 وتعمل بعزم دوران بأقصى 376 نيوتن، وبها ناقل حركة أتوماتيك يعمل ب6 سرعات، كما أنها مزودة بالدفع الرباعي المؤقت مزود بدبل خفيف أو ثقيل كما أنها بها قفل دفرنس بالخلف وبسعة خزان للوقود 80 لتر ويعمل باستهلاك وقود 9,6 كم، وكل هذه المواصفات جعلها تنال على شهرة واسعة في كافة أنحاء المملكة، وتدفع الكثير من القيام بشراء السيارة، لذا يوجد العديد من المعارض والبنوك تهتم بتمويل السيارة مثل بنك الراجحي ومعرض عبد اللطيف جميل.

أتاح عبد اللطيف جميل خدمة تقسيط السيارة على مدة 60 شهر وبدفعات شهرية 800 ريال، ويجب أن يقوم العميل بدفع دفعة أولى بمبلغ 66.787 ريال سعودي، ويقوم بدفع الدفعة الأخيرة لتملك السيارة بقيمة 50,276 ريال سعودي ومعدل الفائدة تكون 40% وهذا يشير أن النسبة السنوية تكون 17%، والمصاريف الإدارية للإصدار تكون 589 ريال سعودي، وقيمة الضريبة المضافة للسيارة تكون بنسبة 15% بقيمة 19,075 ريال، وذلك يعني أن السعر الإجمالي للسيارة من عبد اللطيف جميل ومضاف له الضريبة بقيمة 168.332 ريال سعودي.