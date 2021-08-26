أفضل عروض جيوب وسيارات عائلية مستعملة بأرخص الأسعار قابلة للتفاوض، نقدم لكم اليوم أحدث عروض سيارات نظيفة ممشى قليل بمعارض جدة. السيارة الأولى في متابعتنا اليوم هي جينسس مستعمل موديل 2017 بمواصفات رائعة وممشى قليل 57 ألف كيلو متر، اللون الخارجي أسود وتتميز ببصمة ودخول زكي مقاعد بتحكم كهربي مع تبريد وتسخين للمقاعد، مكيف خلفي مع تقنيات تحديد مسار ونقاط عمياء بالاضافة إلى مثبت سرعة وبريك كهربائي وكاميرا خلفية مع رادار، داخلية السيارة باللون البيج الفاتح أوالأوف وايت والسعر المطلوب 85 ألف ريال.

أفضل عروض جيوب وسيارات عائلية مستعملة

تتوفر سيارة نيسان فتك VTC موديل 2016 بدبل وديفلوك وزجاج كهربائي، اللون أبيض والممشى 93 ألف كيلو متر بجير أوتوماتيك والسعر المطلوب 83 ألف ريال، كما تتوفر سيارة جاكوار ذو الدفع الرباعي 35 T موديل 2017، اللون فضي بودي ورش بلد مع داخلية جلدية مميزة جداً مزيج بين الأحمر والأسود، تتميز السيارة بفتحة سقف وشاشة وإضاءة بالكامل ليد ومزايا أخرى رائعة ،الممشى 140 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 115 ألف ريال.

تتوفر هوندا odyssey العائلية موديل 2018 فئة ستاندر، اللون الخارجي فضي والمقاعد مخمل والداخلية فخمة وواسعة، ممشى السيارة 134 ألف كيلو متر بجير أوتوماتيك والسعر 75 ألف ريال. وتتوفر السيارة المرغوبة دائماً تويوتا لاندكروزر الربع موديل 2020 باللون البيج، العداد 26 ألف كيلو متر فقط بحالة ممتازة، السيارة جير عادي مع شاشة والسعر 110 ألف ريال. كما تتوفر سيارة تويوتا برادو مستعمل موديل TXL 2020 الضخمة المميزة، اللون أبيض والعداد 15 ألف كيلو متر فقط، مواصفات رائعة غنية عن التعريف وجير أوتوماتيك والسعر 173 ألف ريال.

أحدث سيارات مستعملة لدى معارض جدة

يتوفر جيب لكزس مستعمل موديل 2015 فئة LX 570 بسعر 190 ألف ريال، اللون الخارجي أبيض والسيارة من الداخل باللون الأوف وايت، الممشى 106 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيكي. كما يتوفر جيب لكزس 570 موديل 2017 باللون الأبيض بودي بلد بدون رش أو حوادث وداخلية باللون البيج، الممشى 109 ألف كيلو متر والجير أوتوماتيك وسعرها 320 ألف ريال. تتوفر سيارة شيفروليه تاهو الرائعة LT موديل 2021 باللون الأسود، بدون خدش مقاعد مخمل والعداد 18 ألف كيلو متر بحالة ممتازة، تكييف وسنتر لوك خلفي والسعر المطلوب 205 ألف ريال.