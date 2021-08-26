فولكس فاجن جولف آر 2022 جميع مواصفات جولف R الأحدث حتي الآن في 2021-2022

كان طراز فولكس فاجن الأفضل أداءً ، جولف آر ، في فترة توقف منذ عام 2019. ولكن بالنسبة لعام 2022 ، فقد عاد ليقدم المزيد من القوة ، والمزيد من التكنولوجيا ، والهيكل المعدّل الذي تم ضبطه ليتفوق على مضمار السباق. بمعنى آخر ، يجب أن تكون لعبة Golf R ممتعة للغاية في القيادة. ما مدى هذا الجديد أفضل من القديم؟ حسنًا ، تقول فولكس فاجن ، إن لعبة غولف R الجديدة هذه ستكمل دورة حلبة سباق نوربورغرينغ في ألمانيا ، وهو موقع اختبار معياري عالي الأداء ، في 7 دقائق و 51 ثانية فقط. هذا أسرع بمقدار 17 ثانية من السابقة.

فولكس فاجن جولف آر 2022

مواصفات جولف R لا تبتعد فولكس فاجن جولف R الجديدة تمامًا عن سابقتها عندما يتعلق الأمر بنظام الدفع. كما كان من قبل ، لن يكون هناك سوى خيار محرك واحد ، لكنه خيار جيد. قامت شركة فولكس فاجن بترقية محرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر ليوفر قوة 315 حصانًا و 310 رطل قدم من عزم الدوران. تم تصنيع لعبة Golf R القديمة بقوة 288 حصانًا فقط. وسيسعد عشاق القيادة لمعرفة أنه يمكن توجيه القوة المكتشفة حديثًا إما من خلال ناقل حركة يدوي تقليدي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بـ 7 سرعات. تقول VW أن كلا من المتحمسين والمهندسين الذين عملوا في البرنامج ضغطوا بشدة للحفاظ على هذا الدليل. ونحن سعداء فعلوا ذلك. تستغرق لعبة الجولف الجديدة المزودة بـ DSG 4.7 ثانية فقط لتصل إلى 100 كم / ساعة (62 ميلاً في الساعة) وتصل سرعتها القصوى إلى 155 ميلاً في الساعة. وإبطاء الفتحة الساخنة ، توجد فرامل قرصية أمامية ضخمة مقاس 14.1 بوصة أخف وزنًا ومدعومة بنظام فرامل ABS جديد تمت معايرته لتوفير إحساس بدواسة محسّن.

جولف آر 2022 في الاسواق

ستصل سيارة Golf R الجديدة ذات الخمسة أبواب إلى هنا في خريف عام 2021 ، محملة بالكامل بالخيارات ، بما في ذلك فتحة السقف. اللون (لا يوجد سوى ثلاثة: الأزرق والأبيض والأسود) وخيارات النقل هي على الأرجح القرارات الوحيدة التي سيتعين على مشتري Golf R الجديد اتخاذها. نتوقع أن تبدأ سيارة 2022 VW Golf R سعر جولف آر 2021 بسعر قريب من السعر الأخير جولف R 2021 ، على الأرجح أعلى قليلاً من 41000 دولار. الفرق بين جولف R و GTI تقول فولكس فاجن إنها ستطلق لأول مرة سيارة GTI الجديدة في نفس وقت إطلاق سيارة غولف آر