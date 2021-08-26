العرض الجبار من سفينة الصحراء تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر

تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي ، تصدرت سيارات تويوتا أفأنزأ أعلى نسبة مبيعات في العالم في السنوات الأخيرة وتسمى بالسيارة العائلية حيثُ تناسب جميع العائلات وتسمح بركوب 7 أفراد بداخلها كما تحتوي السيارات على الكثير من المميزات والمواصفات وهذا ما سنتناول الحديث فيه معكم.

تقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي

عرض تقسيط سيارة تويوتا أفأنزأ

يبلغ سعر سيارة تويوتا أفأنزأ عام 2022 بقيمة 53.300 ريال سعودي.

وقد أتاحت بعض الشركات تقديم عروض تقسيط السيارات ومن بينها أفأنزأ حيث تمنح الشركات إمكانية التقسيط على خمس سنوات مقابل قسط شهري 600 ريال.

تقدر قيمة الدفعة الأخيرة من سعر السيارة مبلغ 26.335 ريال،بحيثُ تصبح النسبة السنوية لها 17% وذلك دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

أهم مميزات سيارة تويوتا أفأنزأ

تعبير سيارة أفأنزأ من أكثر الأنواع التي يوجد لها قطع غيار في الأسواق بالإضافة إلى سعرها الذي يكون في متناول الجميع ومناسب لجميع الفئات.

تُعرف بالسيارة الاقتصادية حيثُ توفر استهلاك الوقود حيث لها طراز VVT،واحتوائها على نظام محرك متطور بتقنية GDI.

تتميز بوجود تكييف ذو جودة عالية ولا يتأثر بدرجة حرارة الجو كما أنه ليس له تأثير على عزم المحرك.

تتميز السيارة بتصميمها الرائع وشكلها الانسيابي الذي يعشقه الكثير ويجعلها من السيارات المفضلة لدى الكثير.

يمكن عمل صيانة لها في كثير من الأماكن حيثُ أنها تابعة إلى شركة تويوتا العالمية التي تتميز بوجود أكثر من أماكن توكيل خاصة بها في جميع البلاد.

عوامل الرفاهية التي تمتلكها السيارة

جميع مقاعد السيارة تم تغطيتها بأفضل أنواع القماش.

تعمل نوافذ السيارة بطريقة إلكترونية سواء الأمامية أو الخلفية كما تحتوي على عداد يحدد المسافات.

يمكن طي المقاعد الخلفية كي تعطي مساحة أكبر،كما يظهر ضوء للإشارة عند استخدام الفرامل.

تعمل المصابيح الخلفية للسيارة بتقنية الهالوجين ويحتوي الزجاج الخلفي على مساحات أيضًا لتسهيل الرؤية في الشبورة أو عند حدوث ضباب.

تمنح إمكانية تشغيل MB3 وتشغيل أنواع أل CD والراديو.