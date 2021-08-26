بورش تكشف رسميا عن تايكان 2022

كشفت شركة بورش عن سيارة تايكان 2022 الكهربائية رسميا، والتي أتت بتحديثات جديدة تشمل توفير مجموعة ألوان إضافية لهيكل السيارة الخارجي، منها الأخضر الحمضي وأزرق ريفيرا، والأزرق المعدني وغيرهم، فيما جاءت التحديثات في المقصورة بشكل محدود وشملت دعم أفضل لتطبيق أندرويد أوتو للتكامل مع الجوال، مع تحديث نظام المساعد الصوتي.

تحديث نظام تشغيل تايكان 2022

وتم تحسين نظام الملاحة لعرض المعلومات بشكل أوضح ومعالجة البيانات بشكل أسرع، مع تحديث نظام تشغيل السيارة، وقالت الشركة إن مدى سير السيارة بالشحنة الواحد شهد تحسنا، لكنها لم تذكر تحديدا المسافة المقرر قطعها لكل شحنة.

بورش تزود تايكان الكهربائية بتقنيات جديدة

وأضافت بورش للسيارة تقنيات جديدة مثل نظام مساعد الركن عن بعد، والذي يسمح للسيارة بركن نفسها بدون الحاجة لسائق وراء المقود بالاستعانة بعدة كاميرات ومستشعرات فوق صوتية، وسيبدأ إنتاج الموديل الجديد في سبتمبر المقبل.