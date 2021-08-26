نعرض لكم اليوم أجدد العروض التمويلية من البنك الأهلي على السيارات أجدد الموديلات والتي تسهل عليك الحصول على سيارة أحلامك بدون شروط معقدة أو بدون مصاريف الدفعة الأولى وينتظر الكثير العروض التي يقدمها البنك الأهلي والتي تهدف إلى مساعدة جميع الفئات، هناك عروض تمويلية أيضًا على العقارات وأقساط شهرية حتى 10 سنوات بأقل رسوم إدارية لكي تتعرف على المزيد من العروض المتوفرة حاليًا في السعودية يمكنكم زيارة موقعنا الآن ليصلكم كل جديد.

العروض التمويلية من البنك الأهلي على السيارات

لعشاق السيارات والموديلات الحديثة وفرنا لكم اليوم أجدد العروض التمويلية من البنك الأهلي على سيارة تويوتا كامري موديل 2021 تعرف على المزايا المقدمة داخل العرض:

يوفر لكم أقل قسط شهري يبدأ من 1,319 ريال سعودي.

كما يوفر لكم أقل رسوم إدارية بنسبة 1%.

يقدم لكم أيضًا ميزة لن تجدها في أي مكان آخر وهي قيمة الدفعة الأولى 0% خاص فقط بالعملاء الغير محولة رواتبهم على البنك الأهلي.

تطبق الشروط والأحكام ومعدل نسبة سنوي يصل إلى 7.51% بالنسبة للعملاء المحولة رواتبهم.

كما وضع إعلان عن موعد بداية وانتهاء العرض (بداية من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر).

كما يضع أطول مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات لتوفير راحة أكبر للعميل عند الدفع.

أجدد العروض التمويلية من البنك الأهلي لعام 2021

تمنحكم العروض التمويلية من البنك الأهلي عرض لا يفوت على سيارة كاديلاك سي تي 4 موديل 2021 تعرف على أهم المزايا الموجودة داخل العرض:

يقدم لكم قسط شهري يبدأ من 2,238 ريال سعودي.

كما يمنحكم ميزة لا تفوت وهي رسوم إدارية 0% ودفعة أولى 0%.

تطبق الشروط والأحكام بنسبة سنوية حوالي 5.04% خاص بالعملاء الغير محولة رواتبهم على البنك الأهلي.

كما يوفر أقصى مدة تمويل تصل إلى 5 سنوات.

العروض التمويلية من البنك الأهلي على سيارة تويوتا يارس

يقدم البنك الأهلي عرض تمويلي على سيارة تويوتا يارس موديل 2021 ومن أهم المزايا المتوفرة داخل العرض: