سيارة كيا k8 2022 سعر ومواصفات جميع الفئات في المملكة العربية السعودية

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سيارة كيا K8، تأتي سيارة كيا K8 2022 بشكل مميز وفريد، وبثلاث فئات مختلفة حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كل فئة وبأسعار مختلفة، لذلك تشغل سيارة كيا K8 2022 اهتماما كبيرا في الأسواق بالمملكة العربية السعودية خاصتا بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة في الأعوام الماضية، كما أن سيارة كيا K8 2022 تحمل شعارها الجديد لأول مرة وسوف يتم طرح الشعار الجديد لشركة كيا الألمانية لجميع السيارات الجديدة المقدمة من الشركة، وسوف نقدم لمتابعي موقع “ثقفني” أسعار ومواصفات سيارة كيا K8 2022 لجميع الفئات في الأسواق السعودية.
أطلقت شركة كيا الألمانية سيارة كيا k8 بثلاث فئات مختلفة سنقوم بعرضهم في الجدول التالي:
|الفئة الأولي
|كيا K8 LX 2022
|الفئة الثانية
|كيا K8 EX mid 2022
|الفئة الثالثة
|كيا K8 EX full
- تحتوي على مقاعد كهربائية مصنوعة من الجلد.
- تتميز السيارة كيا K8 الفئة الثانية بجنوط مقاس 18.
- يوجد بالسيارة مكيف خلفي بتحكم إلكتروني منفصل عن المقاعد الأمامية.
- تتميز بمحرك قوي 6 سلندر 3500cc، وبقوة 300 حصان، كما تحتوي على ناقل حركة 8 سرعات.
- تحتوي السيارة على حساسات أمامية.
- توجد بالسيارة كاميرا خلفية بالإضافة إلى حساسات خلفية.
- تتضمن السيارة ايرباج في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.
- تتميز السيارة بالإضاءات الفول أي جي.
- تتضمن أبواب السيارة على بصمة.
- تتميز مرآة السيارة بالانسيابية لأسفل مما يجعلها تقلل من قوة دفع الهواء.
تتميز سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية بإضافات اكثر من الفئة الأولى وسنعرض لكم اهم مميزاتها ومواصفتها عبر النقاط التالية:
- تضمن السيارة رادار أمامي.
- تتضمن السيارة على شاشة بحجم 12.3 بوصة وميول الشاشة قليلا ناحية قائد السيارة.
- تتميز السيارة بتبريد وتسخين المقاعد.
- تتضمن السيارة على مساج لاسترخاء الركاب.
- تحتوي السيارة على نظام سمعي إلكتروني جيد بوجود 14 سماعة في السيارة.
- تحتوي على ستائر خاصة بالمقاعد الخلفية.
- تتميز السيارة بنظام القيادة الشبه آلية.
- يوجد ثلاث ألوان داخلية مختلفة للسيارة.
تأتي سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة بمميزات فريدة عن الفئات الأخرى وسنعرض لكم ابرز الإضافات في سيارة كيا K8 الفئة الثالثة عبر النقاط التالية:
- تتضمن تحكم إلكتروني بالكراسي الخلفية للسيارة.
- تتضمن على عدد 4 كاميرات بلس.
- تحتوي على نظام تحكم المسار.
- وجود نظام القيادة الآلية الكاملة بالسيارة.
- تتميز بسقف بانوراما.
- تتميز كراسي السيارة بالجلد الطبيعي.
- تتضمن السيارة نظام التحذير الأمامي ونظام التحذير الخلفي.
واليكم أسعار سيارات كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات عبر الجدول التالي:
|نوع الفئة
|السعر
|الفئة الأولى سيارة كيا K8 LX 2022
|139,148 ريال سعودي
|الفئة الثانية سيارة كيا K8 EX mid 2022
|170,198 ريال سعودي
|الفئة الثالثة سيارة كيا K8 EX full 2022
|193,773 ريال سعودي
الوسوم
سيارة كيا K8، تأتي سيارة كيا K8 2022 بشكل مميز وفريد، وبثلاث فئات مختلفة حسب الإمكانيات والقدرات المتوفرة في كل فئة وبأسعار مختلفة، لذلك تشغل سيارة كيا K8 2022 اهتماما كبيرا في الأسواق بالمملكة العربية السعودية خاصتا بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة في الأعوام الماضية، كما أن سيارة كيا K8 2022 تحمل شعارها الجديد لأول مرة وسوف يتم طرح الشعار الجديد لشركة كيا الألمانية لجميع السيارات الجديدة المقدمة من الشركة، وسوف نقدم لمتابعي موقع “ثقفني” أسعار ومواصفات سيارة كيا K8 2022 لجميع الفئات في الأسواق السعودية.
أطلقت شركة كيا الألمانية سيارة كيا k8 بثلاث فئات مختلفة سنقوم بعرضهم في الجدول التالي:
|الفئة الأولي
|كيا K8 LX 2022
|الفئة الثانية
|كيا K8 EX mid 2022
|الفئة الثالثة
|كيا K8 EX full
- تحتوي على مقاعد كهربائية مصنوعة من الجلد.
- تتميز السيارة كيا K8 الفئة الثانية بجنوط مقاس 18.
- يوجد بالسيارة مكيف خلفي بتحكم إلكتروني منفصل عن المقاعد الأمامية.
- تتميز بمحرك قوي 6 سلندر 3500cc، وبقوة 300 حصان، كما تحتوي على ناقل حركة 8 سرعات.
- تحتوي السيارة على حساسات أمامية.
- توجد بالسيارة كاميرا خلفية بالإضافة إلى حساسات خلفية.
- تتضمن السيارة ايرباج في جميع المقاعد الأمامية والخلفية.
- تتميز السيارة بالإضاءات الفول أي جي.
- تتضمن أبواب السيارة على بصمة.
- تتميز مرآة السيارة بالانسيابية لأسفل مما يجعلها تقلل من قوة دفع الهواء.
تتميز سيارة كيا K8 EX mid 2022 الفئة الثانية بإضافات اكثر من الفئة الأولى وسنعرض لكم اهم مميزاتها ومواصفتها عبر النقاط التالية:
- تضمن السيارة رادار أمامي.
- تتضمن السيارة على شاشة بحجم 12.3 بوصة وميول الشاشة قليلا ناحية قائد السيارة.
- تتميز السيارة بتبريد وتسخين المقاعد.
- تتضمن السيارة على مساج لاسترخاء الركاب.
- تحتوي السيارة على نظام سمعي إلكتروني جيد بوجود 14 سماعة في السيارة.
- تحتوي على ستائر خاصة بالمقاعد الخلفية.
- تتميز السيارة بنظام القيادة الشبه آلية.
- يوجد ثلاث ألوان داخلية مختلفة للسيارة.
تأتي سيارة كيا K8 EX full 2022 الفئة الثالثة بمميزات فريدة عن الفئات الأخرى وسنعرض لكم ابرز الإضافات في سيارة كيا K8 الفئة الثالثة عبر النقاط التالية:
- تتضمن تحكم إلكتروني بالكراسي الخلفية للسيارة.
- تتضمن على عدد 4 كاميرات بلس.
- تحتوي على نظام تحكم المسار.
- وجود نظام القيادة الآلية الكاملة بالسيارة.
- تتميز بسقف بانوراما.
- تتميز كراسي السيارة بالجلد الطبيعي.
- تتضمن السيارة نظام التحذير الأمامي ونظام التحذير الخلفي.
واليكم أسعار سيارات كيا K8 2022 في المملكة العربية السعودية لجميع الفئات عبر الجدول التالي:
|نوع الفئة
|السعر
|الفئة الأولى سيارة كيا K8 LX 2022
|139,148 ريال سعودي
|الفئة الثانية سيارة كيا K8 EX mid 2022
|170,198 ريال سعودي
|الفئة الثالثة سيارة كيا K8 EX full 2022
|193,773 ريال سعودي
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