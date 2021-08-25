مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة 2022 أفخم طرازات سيدان وأسعارها

مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة ، من المعروف أن شركة مرسيدس تبهرنا في كل إصدار لعربة جديدة لها بالمواصفات المميزة للسيارة واحتفاظها بالأشياء التقليدية الذي جعلتنا نحب مرسيدس في البداية مع دمجها بالحداثة والسلاسة وفي تلك المقالة سوف نطلعك عزيزي القارئ على مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة ومواصفاتها وسعرها فتابعونا

مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة 2022

بدأت مرسيدس في هذا الموديل بانطلاقة قوية حيث ان السيارة تنافس عربة بنتلي وروز رايز جوست ويمكننا القول عزيزي القارئ أنها لم تكن بالمنافسة السهلة حيث من الصعب التفوق على العربتان المذكورتان ولكن مرسيدس لا يصعب عليها شئ فوفرت mercedes s-class 2022 مميزات راقية سنعرف ما هي في باقي المقالة فتابعونا

مرسيدس-بنز هي علامة ألمانية Mercedes-Benz وكما قلنا في المقالة سابقاً هي علامة ألمانية “عالمية” للعربات والعربة هي شركة فرعية ضمن الشركات التابعة لشركة دايملر يقع مقر الشركة الرئيسي في المدينة الألمانية شتوتغارت التي تقع في ولاية بادن فورتمبيرغ. وفي عام 2018 كانت عربة “مرسيدس بنز” هي العلامة التجارية الأكثر بيعاً للسيارات في العالم حيث تم بيع منها 2.31 مليون سيارة.

محركات mercedes s-class

يبدو أننا أمام عربية من مرسيدس ستذهلنا كما أذهلتنا مرسيدس مايباخ حيث انه متداول ان العربة ستتوفر بخيارين لطراز المحرك:

الخيار الأول حيث تحت غطاء المحرك يوجد محرك v-8 وهذا المحرك بسعة 4.0 لتر والمحرك مزود بشاحن توربيني مزدوج مع قوة 496 حصان ومدعم بنظام هجين بقوة 48 فولت

والاختيار الآخر هو محرك V12 الأيقوني لمرسيدس الذي قالت عنه مرسيدس بنز أنه “شبه منقرض” والذي لن يقتصر ذلك المحرك على وجوده في إس كلاس مايباخ كما صرحت الشركة فكشفت مرسيدس عن إصدار جديد وهو إس كلاس جارد 2022 المدرع بالدفع الكلي ومحرك V12 ومن اهم مواصفاته: وتعتمد مرسيدس اس كلاس على محرك 6.0 لتر من نوع توين تيربو V12 والمحرك بقوة 604 حصان بعزم دوران 830 نيوتن متر ويصل المحرك لسرعة قصوى 190 كلم\س



يتمتع الإصدار الجديد من عربة سيدان الفخمة بمستوى من الحماية الفائق وهو VR10

بالعربة أعلى مستوى للحماية “الباليستية” وذلك على مستوى السيارات المدنية كلها.

والسيارة لها قدرة على تحمل الرصاص والانفجارات

حيث قام المهندسون بإعادة تصميم الجسد بالكامل لكي تتوفر أفضل مقاومة للصدمات وذلك مقارنة بموديل جارد السابق.

تتمتع السيارة بنوافذ أسمك بـ 10 سنتيمتر

تم تزويد السيارة بإطارات ميشيلان التي تقاوم الثقوب

وتم تحسين أنظمة التوجيه والجير لكي تتناسب مع الوزن الزائد للسيارة من الدروع، الذي وصل إلى 4.2 طن.

هيكل السيارة و مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة

عربة مرسيدس بنز الفئة إس، هي فئة تم تعريفها في السابق باسم Sonderklasse ومعنى الكلمة باللغة الألمانية هو “فئة خاصة” ولذلك يتم اختصار الاسم إلى S-Klasse، التي تعتبر سلسلة من السيارات الرائدة على مثيلاتها وكاملة الحجم تنتجها شركة مرسيدس-بنز الألمانية ، تم طرح الفئة إس لأول مرة عام 1972 مع طراز W116 ولا زالت تستخدم منذ ذلك الحين.

سعر عربة اس كلاس الجديدة

لم يتم تحديد السعر بشكل كامل ولكن من المعروف أن السعر سوف يبدأ من 650,000 دولار بالتقريب أي 2.43 مليون ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن مواصفات مرسيدس اس كلاس الجديدة قد نالت إعجابكم.