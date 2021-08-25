العرض الجبار عرض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف جميل على  60 شهر 2022

عرض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف جميل على 60 شهر، تتصدر محركات البحث على الإنترنت حول سيارات تويوتا العالمية مثل سيارة فورتشنر والتي تُعد من أفضل السيارات الموجودة في الأسواق وتمنح بعض البنوك كثير من التسهيلات لكل من يرغب في شراء السيارة.

عرض تقسيط سيارة فورتشنر 600 ريال من عبد اللطيف جميل

تُقدم شركة عبد اللطيف جميل الكثير من العروض إلى عملائها عند شراء سيارة فورتشنر حيث تمنح شراء السيارة على قسط قيمته 600 ريال سعودي على مدار خمس سنوات ويستقبل إقبالًا كبير من المواطنين على شرائها وتحقيق حلم الكثير في امتلاك السيارة.

وصل سعر السيارة إلى ما يقرب من 111 ألف ريال ويقسط سيارة تويوتا فورتشنر 2022 المبلغ على خمس سنوات ويبلغ قيمة القسط 600 ريال شهريًا.

المبلغ على خمس سنوات ويبلغ قيمة القسط 600 ريال شهريًا. يكون المبلغ الأخير المدفوع هو 50.276 ريال سعودي وتصل نسبة الأرباح إلى 40% بالإضافة إلى معدل الفائدة الذي يصل إلى 17%.

كما تمنح شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط تناسب جميع الفئات حسب طريقة الدفع الذين يريدونها.

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر 2022 على قوة محرك تتراوح بين 163 إلى 234 حصان.

على قوة محرك تتراوح بين 163 إلى 234 حصان. تصل أقصى سرعة للسيارة إلى 200 كيلومتر في الساعة.

سعة محرك سيارة تويوتا فورتشنر من 2700 سي سي إلى 4000 سي سي.

من 2700 سي سي إلى 4000 سي سي. عزم دوران السيارة يصل إلى 376 نيوتن.

تم صناعة هيكل السيارة من نوع كروس أوفر.

يبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود حوالي 12.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

بسبب ارتفاع السيارة عن الأرض وبالرغم أنه من مميزاتها إلا أنه لا يعطيها ثبات كبير على الأرض.

يتم استهلاك الوقود بشكل كبير ولذلك فهي ليست اقتصادية للبعض.

لا تحتوي سيارة تويوتا على فتحة سقف في أي نوع منها.

على فتحة سقف في أي نوع منها. لا تحتوي على عازل صوت ولذلك عند القيادة في أماكن مزدحمة أو بسرعة عالية يتم التعرض للضوضاء بصورة سيئة جدًا.

وعند التخطيط لشراء سيارة من ماركة تويوتا يجب معرفة سعرها بالتحديد وذلك بسبب تغير السعر بشكل دائم وتغييره عند الشراء كاش أو بالتقسيط حيث يحدث فرق في سعر السيارة عند الشراء بالتقسيط وحسب أيضًا طريقة التقسيط التي يختارها العميل.

طريقة تقسيط سيارة تويوتا فورتشنر 2022مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022عيوب سيارة فورتشنر 2022