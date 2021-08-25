أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية والإمارات والكويت بجميع فئاتها المختلفة

أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية ، لاندكروزر 2022 هي أحدث سيارة دفع رباعي تم إصداراها من قبل الشركة اليابانية لتصنيع السيارات. وهي سيارة suv المفضلة لدي الكثيرين نظرا لأداء السيارة الجبار في الطرق الصعبة والواعرة. وأيضا نظرا لوجود جميع وسائل الترفية في السيارة. وقد قامت الشركة اليابانية لتصنيع السيارات إصدار فئات مختلفة من تويوتا لاندكروزر 2022 منذ أكثر من شهر ونصف. كما أن جميع فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 أصبحت الآن متوفره في جميع الأسواق السعودية والإمارات وأيضا في الكويت. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني سعر لاندكروزر 2021 في السعودية والإمارات والكويت بجميع فئاتها الفاخرة والفخمة. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية

كما ذكرنا لكم في السابق بأن الشركة اليابانية لتصنيع السيارات قد قامت بإصدار فئات مختلفة من تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل الجديد لتناسب جميع الأذواق والمستويات المادية المختلفة. كما ذكرنا لكم أيضا من قبل مواصفات لاندكروزر 2022 . وهذه هي أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية الذي تم الإعلان عنها مؤخرا :

تويوتا لاندكروزر 2022 3.5T GXR-L2 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. بسعر 262,545 ريال سعودي . شامل الضريبة .

3.5T GXR-L2 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. بسعر 262,545 ريال سعودي . شامل الضريبة . لاندكروزر 2022 3.5T GXR-L3 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 292,445 ريال سعودي . شامل الضريبة .

3.5T GXR-L3 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 292,445 ريال سعودي . شامل الضريبة . سعر جيب لاندكروزر 2022 3.5T GXR-L4 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 304,405 ريال سعودي . شامل الضريبة .

3.5T GXR-L4 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 304,405 ريال سعودي . شامل الضريبة . فئة 3.5T VX 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. ناقل المحرك أوتوماتيك. بسعر 362,250 ريال سعودي . شامل الضريبة .

فئة 3.5T VXR 4WD . سعة المحرك 3 لتر ونصف. 6 سليندرات ذات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. عزم دوران 650 نيوتن متر. بسعر 404,570 ريال سعودي . شامل الضريبة .

أسعار لاندكروزر 2022 في الإمارات

بعد أن ذكرنا لكم في السابق أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية بجميع فئاتها الفخمة. نستعرض لكم الآن سعر لاندكروزر 2022 في الإمارات :

لاندكروزر 2022 أسعار في الإمارات فئة 4.0L EXR 4WD . سعة المحرك 4.0 لتر. 6 سليندرات دفع كلي. نوع الوقود بنزين. بسعر 222,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

في الإمارات فئة 4.0L EXR 4WD . سعة المحرك 4.0 لتر. 6 سليندرات دفع كلي. نوع الوقود بنزين. بسعر 222,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة . كما كانت فئة 4.0L GXR 4WD . سعة المحرك 4.0 لتر. 6 سليندرات دفع كلي. نوع الوقود بنزين. قوة المحرك 271 حصان. بسعر 259,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

تويوتا لاندكروزر 2022 سعر فئة 4.0L VXR 4WD . سعة المحرك 4.0 لتر. 6 سليندرات دفع كلي. نوع الوقود بنزين. قوة المحرك 271 حصان. بسعر 289,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

فئة 4.0L VXR 4WD . سعة المحرك 4.0 لتر. 6 سليندرات دفع كلي. نوع الوقود بنزين. قوة المحرك 271 حصان. بسعر 289,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة . كما كان سعر فئة 3.5T EXR 4WD . سعة المحرك 3 ونصف لتر. 6 سليندرات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 297,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

كذلك كان سعر لاندكروزر 2022 فئة 3.5T GXR 4WD . سعة المحرك 3 ونصف لتر. 6 سليندرات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 319,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

فئة 3.5T GXR 4WD . سعة المحرك 3 ونصف لتر. 6 سليندرات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 319,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة . سعر فئة 3.5T VXR 4WD . سعة المحرك 3 ونصف لتر. 6 سليندرات دفع كلي. قوة المحرك 409 حصان. بسعر 354,900 درهم إماراتي . شامل الضريبة .

سعر لاندكروزر 2022 في الكويت

هذه هي كانت جميع فئات لاند كروزر 2022 المتوفرة في الكويت التي لم يحدد سعرها حتي الآن. فنرجو منكم متابعتنا دائما لمعرفة سعر لاندكروزر 2022 الكويت فور الإعلان عنها .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أسعار لاندكروزر 2022 في السعودية والإمارات والكويت بجميع فئاتها المختلفة التي تم إصدارها من قبل الشركة اليابانية لتصنيع السيارات خلال الأيام الماضية. وهي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي على الإطلاق. فهي الاختيار الأنسب لمحبي الفخامة والرقي والقوة . فهي السيارة الأقوى على الإطلاق في الطرق الواعرة والصعبة. كما أنها توفر جميع وسائل السلامة والأمان للسائق .