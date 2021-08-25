فولكس فاغن تكشف عن جيتا 2022

كشفت شركة فولكس فاغن الألمانية عن عائلة سيارات جيتا المحدثة بتكنولوجيا وتصميم جديد، وتستخدم سيارة فولكس جيتا المحدثة محرك EA211 سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تربو، وهو ينتج 158 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

فولكس فاغن تحدث سيارات جيتا

وأعلنت الشركة أن سيارة جيتا GLI ستأتي بمحرك EA888 سعة 2 لتر قادر على إنتاج 228 حصانًا، ويتصل بناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات اختياري.

وحصلت جيتا في النموذجين على تحديث مع مصدات أمامية وخلفية جديدة وألوان جديدة وعجلات جديدة تترواح بين 16 – 18 بوصة، وتتميز نوافذ السيارة بأنها مطلية بالكروم، في حين يتميز الطراز الرياضي الجديد وGLI بإحاطة سوداء بالنافذة، وستتوافر جيتا 2022 بسبعة ألوان خارجية، وستتوافر GLI بخمسة ألوان.

تصميم ومميزات فولكس فاغن جيتا 2022

مقصورة سيارة فولكس فاغن جيتا و GLI مزودة بتقنية مطورة، فتأتي مجموعة العدادات الرقمية بشكل قياسي مع شاشة مقاس 8 بوصات على جيتا وDigital Cockpit Pro مقاس 10 بوصات في GLI. بالإضافة إلى خاصية Volkswagen Car-Net® القياسية، مع نظام المعلومات والترفيه MIB3 والشحن اللاسلكي وربط التطبيقات اللاسلكي للأجهزة المتوافقة، وتتوفر عجلة قيادة مغلفة بالجلد في طرازات جيتا الأساسية، بينما تتميز GLI بعجلة قيادة رياضية جديدة مغلفة بالجلد مع وظائف اللمس، ويتوافر مقعد السائق الكهربائي، والتحكم التلقائي في المناخ والوصول دون مفتاح والتشغيل بضغطة زر.

أنظمة السلامة في جيتا 2022

فولكس فاغن زودت إصدارت جيتا الجديدة بالعديد من أنظمة السلامة، ومنها التحذير من الاصطدام الأمامي والفرملة الذاتية في حالات الطوارئ مع مراقبة المشاة، ومراقبة النقطة العمياء النشطة، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومساعدة المسار والتحكم التكيفي في السرعة .