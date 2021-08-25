بيع سيارة لكزس إصدار نوربورغرينغ النادر بـ 1.6 مليون دولار

بيعت مؤخرا في مزاد أقامته دار مزادات RM Rotheby’sإحدى نسخ إصدار نوربورغرينغ النادر من لكزس بسعر 1.6 مليون دولار، وتعدى السعر التوقعات المبدئية بـ 1.1 مليون دولار، وذلك في المزاد المقام ضمن فعاليات مهرجان بيبل بيتش بولاية كاليفورنيا.

سيارة لكزس تتفوق على بوجاتي فيرون في المزاد

أيضا تم بيع سيارة لكزس LFA قياسية موديل 2012 في نفس المزاد بـ 819,000 دولار، وبيعت سيارة بوجاتي فيرون 2008 بـ 1.54 مليون دولار.

إصدار محدود من سيارات نوربورغرينغ

يشار هنا إلى أن لكزس صنعت 500 نسخة فقط من سيارات LFA، منهم 64 نسخة لإصدار نوربورغرينغ بسعر رسمي يبدأ من 445,000 دولار، وكانت السيارة أتت بمحرك 4.8 لتر 10 سلندر بقوة 562 حصان.



