سيارات فورد مستعمل توكيلات الجزيرة ممشى قليل وأسعار رخيصة جميع الموديلات، تواجدت مجموعة متميزة من سيارات فورد هذا الأسبوع لدى معارض توكيلات الجزيرة للسيارات. ونبدأ تقريرنا مباشرة مع فورد اكسبدشن XLT مستعمل موديل 2015 فئة النص فل بحالة الوكالة، المحرك اقتصادي جداً 6 سلندر تيربو ونظام الحركة أوتوماتيكي تيبترونك والعداد مسجل ممشى 187 ألف كيلومتر، السيارة بودي وكالة بدون رش ماعدا جزء بسيط في الباب الأيمن الأمامي، توجد صيانة مجانية حتى 210 ألف كم وبها طقم كفرات جديد وعليها سوم 79 ألف ريال. السيارة تتميز بمواصفات رائعة فهي مزودة بكشافات LED، حساسات وكاميرا خلفية، شاشة معلومات، جنوط مكحله، نظام نزول المنحدرات وغيرها من المواصفات.

سيارات فورد مستعمل توكيلات الجزيرة

تتوفر فورد توروس مستعمل موديل 2017 وارد توكيلات الجزيرة بسعر 65 ألف ريال، السيارة بمحرك 6 سلندر وقير أوتوماتيك مزودة حساسات خلفية وكاميرا خلفية، كما تتميز بمقاعد مخمل إضافة إلى نظام الثبات الكتروني وقفل مركزي وغيرها من المواصفات المعروفة. البودي وكالة باستثناء رفرف أمامي والعداد مسجل ممشى 100ألف كيلو. كما توفرت فورد ايدج توكيلات الجزيرة موديل 2013 بسعر 37 ألف ريال وعدادها 23300 كيلومتر فقط.

تتوفر فورد اكسبدشن 2016 مستعمل من الجزيرة للسيارات بدون دبل بسعر 95 ألف ريال، السيارة فئة النص فل بدون فتحة سقف وبحالة الوكالة مع داخلية نظيفة وتلبيس للمقاعد، استمارة السيارة سارية والفحص جديد. المحرك سداسي الأسطوانات تيربو بقير أوتوماتيكي تبترونيك وعداد السيارة مسجل قراءة 62 ألف كيلو متر فقط، يوجد تأمين صيانة في شركة توكيلات الجزيرة وأرقام سرية على الباب.

فورد الجزيرة قسم المستعمل

تتوفر أيضاً فورد تورس فئة ستاندر استعمال نظيف عليها سوم 55 ألف وسعرها 60 ألف ريال، السيارة دفع أمامي بمحرك 6 سلندر وقير أوتوماتيكي عدادها مسجل 162 ألف كم، البودي وكالة مع رش رفرف خلفي والباب الخلفي الأيسر بدون حوادث ولكن بسبب حكات بسيطة، اللون الداخلي للسيارة بيج وتم تركيب كفرات جديد وبها شاشة معلومات وكاميرا خلفية، إضافة إلى تحكم كهربائي في المقاعد الأمامية مع مثبت سرعة.

توفرت أيضاً فورد توكيلات الجزيرة طراز اكسبلورر موديل 2015، القير أوتوماتيك وقراءة العداد تبلغ 230 ألف كيلو متر قابل للزيادة، استمارة السيارة سارية والفحص ساري نظيفة وهي بحالة الوكالة ماعدا رشوش متفرقة تجميلية، بها دبل وجنوط ألمنيوم وتتميز بحساسات خلفية ومثبت للسرعة وتحكم في المقود، ويبلغ سعر هذا الموديل من فورد اكسبلورر أربعة وخمسون ألف ريال سعودي قابل للتفاوض.