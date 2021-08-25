تخفيض % 13 على شيفروليه ماليبو LS 2021 ستاندر الإقتصادية بمواصفات الفل تعرف على السعر ، سيارة السيدان متوسطة الحجم تأتي من الشركة الأمريكية، وهي الوحيدة الآن من سيارات السيدان متوسطة الحجم التي تأتي من أمريكا بعد تخلي شركة فورد عن فيوجن، يكثر الطلب على السيارة في الشرق الأوسط وأستراليا وكوريا، وقد انضمت السيارة مؤخراً إلى سلسلة تخفيضات معرض عبد الرحمن عماد الدين بالرياض، تخفيض % 13 على شيفروليه ماليبو LS 2021 ستاندر الإقتصادية بمواصفات الفل تعرف على السعر.

تخفيض % 13 على شيفروليه ماليبو LS 2021

تتميز السيارة بمُحرك تيربو 4 سلندر 1500 سي سي قوة 167 حصان، قير أوتوماتيك من 6 سرعات تبترونيك ونظام الدفع أمامي، على الرغم من أن شيفروليه ماليبو LS 2021 فئة ستاندر، إلا أنها تتميز بمزايا عديدة تجعلها الأفضل بين المنافسين، كما تم خفض سعر السيارة إلى 78 ألف و 200 ريال شاملة القيمة المضافة، بدلاً من 90 ألف و 850 ريال بخفض يتجاوز 13 %، صرفية الوقود بتقييم ممتاز والقدرة 16.7 كيلو متر بنزين 91.

خارجية ماليبو LS 2021 ستاندر

تتميز السيارة بشبك ضخم أمامي من الكروم مع إضاءات أمامية LED نهارية، ونور عالي ومنخفض هالوجين، جنوط شيفروليه ماليبو LS 2021 ستاندر مقاس 17 إنش، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية، تطعيمات كروم على الإطارات والنوافذ وديكورات جانبية باللون الأسود اللامع، دخول زكي على باب السائق والراكب مع جناح خلفي وعدد 4 حساسات خلفية، إضاءات خلفية LED ومساحة تخزين في الشنطة متسعة جداً.

داخلية ماليبو LS 2021 ستاندر

مفاتيح زكية للسيارة مع داخلية قماش باللون الرمادي، مسند وسطي خلفي بعدد 2 حاملات أكواب، فتحات تكييف خلفية مع منفذ للطاقة والشحن، وقماش فورميكا على الأبواب من الداخل بالإضافة إلى مقابض من القماش، أنوار السقف الأمامية LED زجاج اوتو لمسة واحدة على فئة ستاندر، تطعيمات كروم على المقود مع التحكم في مثبت السرعة والنظام الصوتي، زر تشغيل ذكي مع شاشة وسطية للسيارة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مكيف يدوي عدة سرعات مع منافذ للطاقة والشحن، ومسند وسطي مع مساحة تخزين و مرأة على الشماسات، تخفيض % 13 على شيفروليه ماليبو LS 2021 ستاندر الإقتصادية بمواصفات فئة الفل تعرف على السعر.