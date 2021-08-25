العرض الخارق عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر ومميزات وخصائص السيارة

عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر، تعمل شركة تويوتا دائمًا على توفير أنواع من كثيرة من السيارات التي تناسب جميع الفئات وتُعد سيارة تويوتا أفأنزأ من أهم السيارات التي قدمتها وإليكم أهم مميزات السيارة وكذلك خصائص السيارة وعروض تقسيطها تسهيلا للحصول على السيارة فتابعوا معنا. عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر مميزات سيارة أفأنزأ 2022 سيارة أفأنزأ 2022 لها مميزات كثيرة ويمكن استخدامها في التنقلات بشكل يومي ومن هذه المميزات ما يلي:

سيارة اقتصادية رائعة وتقوم بتوفير استخدام البنزين بشكل كبير.

تتسع لاستقبال 7 راكب فهي تتسم باتساعها من الداخل والراحة.

تناسب جميع العائلات وهي من ضمن السيارات التي تقع في الاختيار الأول لأي عائلة ترغب في شراء سيارة.

متاح فرص التقسيط لها بطريقة تناسب الجميع وبقيمة غير كبيرة شهريًا. عرض تقسيط تويوتا أفأنزأ ب600 ريال عرض تقسيط تويوتا أفأنزأ ب600 ريال تتمثل عروض تقسيط السيارة فيما يلي: سعر السيارة الآن يصل إلى 58.300 ريال سعودي ويمكن تقسيطها على 60 شهر أي على خمس سنوات متتالية مع دفع قيمة القسط 600 ريال في الشهر.

تبلغ قيمة أول دفعة للسيارة 27.780 ريال والدفعة الأخيرة 26.335 ما يعادل 40% من السيارة وتكون النسبة السنوية لها 17%.

سعر السيارة الكلي يكون مضافا إليه قيمة الضريبة المضافة والتي تبلغ حوالي 91.911 ريال ومصاريف إصدار السيارة حوالي 381 ريال سعودي وتكون قيمة الضريبة المضافة 10.003 ريال أي بمعدل 15% . خصائص سيارة تويوتا أفأنزأ سيارة تويوتا لها خصائص عدة مميزة للسيارة ومنها:

تعمل السيارة بقوة محرك قدرته 103 حصان وله قوة عزم 136 نيوتن،وتعمل السيارة مستخدمة نظام الدفع الخلفي.

يستطيع خزان الوقود في السيارة أن يمتلئ حتى 45 لتر من البنزين.

تصل سرعة السيارة حتى 180 كيلومتر لكل ساعة.

تحتوي سيارة أفأنزأ على محرك يعمل بسعة 1500 سي سي كما تم تزويدها بمحرك رباعي تصل سعته إلى 1.5 لتر.

تعمل السيارة بالناقل الأوتوماتيكي وله 4 سرعات متفاوتة مستخدمًا طراز VVT وهو المسئول عن توفير الوقود أثناء السير.

كما تتميز السيارة بخاصية غلق الأبواب والسيارة بأكملها دفعة واحدة،وتحتوي على أماكن لوضع الأكواب.

إمكانية التخلص من الضباب وشاشة داخل السيارة لعرض المعلومات كما تمنح إمكانية التحكم في المقاعد للوضع الذي يناسب كل شخص. خصائص سيارة تويوتا أفأنزأ الوسوم

عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر، تعمل شركة تويوتا دائمًا على توفير أنواع من كثيرة من السيارات التي تناسب جميع الفئات وتُعد سيارة تويوتا أفأنزأ من أهم السيارات التي قدمتها وإليكم أهم مميزات السيارة وكذلك خصائص السيارة وعروض تقسيطها تسهيلا للحصول على السيارة فتابعوا معنا. عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر مميزات سيارة أفأنزأ 2022 سيارة أفأنزأ 2022 لها مميزات كثيرة ويمكن استخدامها في التنقلات بشكل يومي ومن هذه المميزات ما يلي:

سيارة اقتصادية رائعة وتقوم بتوفير استخدام البنزين بشكل كبير.

تتسع لاستقبال 7 راكب فهي تتسم باتساعها من الداخل والراحة.

تناسب جميع العائلات وهي من ضمن السيارات التي تقع في الاختيار الأول لأي عائلة ترغب في شراء سيارة.

متاح فرص التقسيط لها بطريقة تناسب الجميع وبقيمة غير كبيرة شهريًا. عرض تقسيط تويوتا أفأنزأ ب600 ريال عرض تقسيط تويوتا أفأنزأ ب600 ريال تتمثل عروض تقسيط السيارة فيما يلي: سعر السيارة الآن يصل إلى 58.300 ريال سعودي ويمكن تقسيطها على 60 شهر أي على خمس سنوات متتالية مع دفع قيمة القسط 600 ريال في الشهر.

تبلغ قيمة أول دفعة للسيارة 27.780 ريال والدفعة الأخيرة 26.335 ما يعادل 40% من السيارة وتكون النسبة السنوية لها 17%.

سعر السيارة الكلي يكون مضافا إليه قيمة الضريبة المضافة والتي تبلغ حوالي 91.911 ريال ومصاريف إصدار السيارة حوالي 381 ريال سعودي وتكون قيمة الضريبة المضافة 10.003 ريال أي بمعدل 15% . خصائص سيارة تويوتا أفأنزأ سيارة تويوتا لها خصائص عدة مميزة للسيارة ومنها:

تعمل السيارة بقوة محرك قدرته 103 حصان وله قوة عزم 136 نيوتن،وتعمل السيارة مستخدمة نظام الدفع الخلفي.

يستطيع خزان الوقود في السيارة أن يمتلئ حتى 45 لتر من البنزين.

تصل سرعة السيارة حتى 180 كيلومتر لكل ساعة.

تحتوي سيارة أفأنزأ على محرك يعمل بسعة 1500 سي سي كما تم تزويدها بمحرك رباعي تصل سعته إلى 1.5 لتر.

تعمل السيارة بالناقل الأوتوماتيكي وله 4 سرعات متفاوتة مستخدمًا طراز VVT وهو المسئول عن توفير الوقود أثناء السير.

كما تتميز السيارة بخاصية غلق الأبواب والسيارة بأكملها دفعة واحدة،وتحتوي على أماكن لوضع الأكواب.

إمكانية التخلص من الضباب وشاشة داخل السيارة لعرض المعلومات كما تمنح إمكانية التحكم في المقاعد للوضع الذي يناسب كل شخص. خصائص سيارة تويوتا أفأنزأ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العرض الخارق عروض وتقسيط سيارات تويوتا أفأنزأ 2022 ب600 ريال سعودي على 60 شهر ومميزات وخصائص السيارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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