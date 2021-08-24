اليابانى كلام تاني|| سيارة تويوتا كورولا 2021 بالتقسيط المريح وفترة سداد تصل الى 60 شهر اعرف التفاصيل

اليابانى كلام تاني|| سيارة تويوتا كورولا 2021 بالتقسيط المريح تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2021 في أنحاء الوطن العربي وبالأخص في المملكة العربية السعودية، كما أن الوكيل الحصري للسيارة في كافة مناطق وأرجاء المملكة، وتختلف الأسعار على حسب الفئة، ويقوم عبد اللطيف جميل العديد من الخدمات المتنوعة منها خدمة البيع وأيضاً خدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة والكثير من الخدمات للسيارة اليابانية ماركة تويوتا كورولا عن طريق التعامل مع شرطة عبد اللطيف، حيث أنها من بين السيارات التي حققت نسبة كبيرة في المبيعات في كافة أنحاء العالم، حيث أنها تتمتع بالكثير من الإمكانيات المتميزة عن باقي السيارات المنافسة لها، حيث أن سيارة تويوتا طراز 2021 هذا محور حديثنا اليوم وسوف نقدم لكم عروض عبد اللطيف جميل في تقسيط السيارة.

اليابانى كلام تاني|| سيارة تويوتا كورولا 2021 بالتقسيط المريح

تحمل السيارة الكثير من المزايا والمواصفات التي تجعلك ترغب في اقتنائها، حيث أن السيارة تدعم الكثير من المميزات القياسية للسلامة وجميع وسائل الأمان كما أن السيارة مزودة بوسائد هوائية ونظام للفرامل يمنع الانغلاق، كما أن السيارة بها توزيع إلكتروني للفرامل وبها نظام ثبات إلكتروني، وسيارة كورولا تتمتع بالنسخة الجديدة منها لعام 2021 التي تعمل بنظام الأمن والحماية لتساعد السائق، حيث يوجد بها نظام التنبيه المسبق عند اصطدام السيارة، وأيضاً نظام المكابح الذاتي، ويوجد بها العديد من الكماليات والتجهيزات حيث أنها تحتوي على جنوط رياضية بمعدل 16 بوصة وبها مصابيح أمامية وخلفية وبها إضاءة للنهار ليد، ومزودة بتكييف هواء يعمل اتوماتيك ونظام عمل للزجاج الكهربائي، والمقاعد الكهربائية الذي يدعم الفقرات القطانية، ويوجد به مرايات جانبية كهربائية، كما الزجاج الجانبي والخلفي مطلي باللون الأسود.

سعر السيارة في شركة عبد اللطيف جميل 76,000 ريال ويتم تقسيط السيارة على مدار 60 عام وعلى أن تكون الدفعات الشهرية بقيمة 650 ريال وتكون الدفعة الأولى 41,421 ريال والدفعة الأخيرة لتملك السيارة تكون 34,500 ريال وبنسبة فائدة 40% وعلى أن تكون النسبة السنوية للسيارة 16% وعلى أن تكون مصاريف الإصدار 448 ريال، وقيمة الضريبة المضاف 13,096 ريال بقيمة 15%، والسعر الإجمالي لها ومضاف له الضريبة بقيمة 117,215 ريال سعودي.