سعر تويوتا كورولا كروس 2022 الشكل الجديد في السعودية ومواصفاتها من مميزات وعيوب

سعر تويوتا كورولا كروس 2022 الشكل الجديد في السعودية ، الأن قد قامت الشركة العالمية اليبانية تويوتا بالكشف عن أحدث سيارتها ، وهي سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة تتميز السيارة بقوة الدفع الرباعي لذلك يوجد الكثير من عشاق سيارة تويوتا ، حيث جاء الاصدار الجديد لسيارة كورولا كروس بتصميم أمريكي وشكلها أنيق جدا ، جاء ذلك التصميم الجديد لينافس جميع السيارات الموجود في نفس الفئة السعرية لها ، أيضا تتميز سيارة تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد بوجود محرك تصل سعتة إلي 2 لتر تبلغ 169 حصان ، واليوم من خلال مقالتنا عبر موقعكم المميز ثقفني سوف نعرض لكم ، مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس وماهي عيوبها ، وأسعار تويوتا كورولا كروس 2021 في السعودية ومختلف الأسواق تابعوا. سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في مصر والسعودية سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في مصر والسعودية كذلك تختلف أسعار سيارة تويوتا كورولا كروس تبعا للسوق الذي توجد به وهذه أسعار أهم الأسواق العربية والعالمية كالتالي: سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في السعودية ، يصل إلي 94.500 ريال سعودي . سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في مصر ، 393.100 جنية مصري فقط . كذلك جاء سعر السيارة في الأسواق العالمية ، يصل إلي 29.000 دولار أمريكي . يبلغ سعر سيارة كورولا كروس فس الدولة الأماراتية ، إلي ما يعادل 92.200 درهم أماراتي . كذلك يصل سعر السيارة في أسواق دولة الكويت ، إلي 7.700 دينار كويتي فقط . يبلغ سعر سيارة كورس أوفر الجديدة في الأسواق القطرية ، نحو 92.300 ريال قطري. وسائل ترفهيه في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد بها نظام متكامل من أبل كار بلاي ونظام اندرويد أوتو ،بالاضافة إلي وجود أدوات تستخدم في عمليات القياس .

تتميز سيارة كورولا كروس بوجود إمكانية شحن لاسلكي بشكل قياسي جاء علي الطراز le , xle .

تويوتا كورولا كروس 2022 بها شاشة عرض مميزة لعرض المعلومات ، بمقاس 7 بوصة وهي أهم وسائل الترفية الموجودة بالسيارة .

كذلك تتميز بوجد 9 مكبرات للصوت بنظام jbl .

يتوفر في سيارة كوروس وجود شاشة تعمل باللمس وهي متععدة الوسائط ، بمقاس 8 بوصة .

يوجد في المقاعد الخلفية بالسيارة عدد 2 مخرج لأستخدام ال usb . عيوب شكل تويوتا كورولا 2022 سرعة السيارة تعد إلي حد ما ضعيفة نسبيا . المساحة الموجودة في المقاعد الخلفية بالسيارة تعد ضيقة جدا كذلك مساحة الشحن صغيرة أيضا ، وذلك مقارنة بسيارات نفس الفئة . من أكبر عيوب تويوتا كورولا أن ديناميكة القيادة ، ضعيفة وغير مبهره . شاشات العرض للترفية والمعلومات مساحتها صغيرة . الجزء الخلفي للسيارة ، يأخذ شكل عدواني نسبيا. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 يوجد في سيارة تويوتا كورولا كروس عجلات مصنوعة من الفولاذ القوي ، بمقاسها 17 بوصة وشكلها قياسي . يصل طول السيارة إلي 175.6 بوصة . كذلك جاء أرتفاعها يبلغ 3.8 بوصة . لقد قامت شركة تويوتا اليابانية بإضافة بعض اللمسات ، علي الشكل الخارجي للسيارة باللون الأسود لكي تعطي السيارة ،شكل أنيق وثقة أكثر . جاءت المقاعدة الخلفية للسيارة قابلة للطي . كذاك يتميز شكل تويوتا كورولا 2022 الجديد ، بوجود باب كهربائي في الخلف ليجعل عملية الوصول إلي البضائع أسهل جدا . وجود إمكانية لتعديل مقعد القيادة في 10 أتجاهات مختلفة وهو مقعد كهربائي . تم تغطية لوحة العداد بطبقة من الجلد الصناعي عالي الجودة . كذلك جاءت المقاعد الأمامية بها مدفئة ومساند لتوفر أكثر درجات الراحة للمستخدم . قاعدة اعجلات جاءت أصغر بنسبة 2.0 بوصة من راف 4 . تتميز سيارة تويوتا كورولا بوجود إضاء داخلية محيطة بجميع أركان السيارة . يوجد في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد ، إمكانية التحكم الأتوماتيكي في المناخ . وسائل ترفهيه في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديدعيوب شكل تويوتا كورولا 2022مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم ، الذي قدمنا من خلالها مواصفات تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد ، وعيوب السيارة أيضا قدمنا أسعار السيارة في مختلف الأسواق ، نتمني أن نكون قد أفدناكم . الوسوم

سعر تويوتا كورولا كروس 2022 الشكل الجديد في السعودية ، الأن قد قامت الشركة العالمية اليبانية تويوتا بالكشف عن أحدث سيارتها ، وهي سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة تتميز السيارة بقوة الدفع الرباعي لذلك يوجد الكثير من عشاق سيارة تويوتا ، حيث جاء الاصدار الجديد لسيارة كورولا كروس بتصميم أمريكي وشكلها أنيق جدا ، جاء ذلك التصميم الجديد لينافس جميع السيارات الموجود في نفس الفئة السعرية لها ، أيضا تتميز سيارة تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد بوجود محرك تصل سعتة إلي 2 لتر تبلغ 169 حصان ، واليوم من خلال مقالتنا عبر موقعكم المميز ثقفني سوف نعرض لكم ، مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس وماهي عيوبها ، وأسعار تويوتا كورولا كروس 2021 في السعودية ومختلف الأسواق تابعوا. سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في مصر والسعودية سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في مصر والسعودية كذلك تختلف أسعار سيارة تويوتا كورولا كروس تبعا للسوق الذي توجد به وهذه أسعار أهم الأسواق العربية والعالمية كالتالي: سعر تويوتا كورولا كروس 2021 في السعودية ، يصل إلي 94.500 ريال سعودي . سعر تويوتا كورولا كروس 2022 في مصر ، 393.100 جنية مصري فقط . كذلك جاء سعر السيارة في الأسواق العالمية ، يصل إلي 29.000 دولار أمريكي . يبلغ سعر سيارة كورولا كروس فس الدولة الأماراتية ، إلي ما يعادل 92.200 درهم أماراتي . كذلك يصل سعر السيارة في أسواق دولة الكويت ، إلي 7.700 دينار كويتي فقط . يبلغ سعر سيارة كورس أوفر الجديدة في الأسواق القطرية ، نحو 92.300 ريال قطري. وسائل ترفهيه في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد بها نظام متكامل من أبل كار بلاي ونظام اندرويد أوتو ،بالاضافة إلي وجود أدوات تستخدم في عمليات القياس .

تتميز سيارة كورولا كروس بوجود إمكانية شحن لاسلكي بشكل قياسي جاء علي الطراز le , xle .

تويوتا كورولا كروس 2022 بها شاشة عرض مميزة لعرض المعلومات ، بمقاس 7 بوصة وهي أهم وسائل الترفية الموجودة بالسيارة .

كذلك تتميز بوجد 9 مكبرات للصوت بنظام jbl .

يتوفر في سيارة كوروس وجود شاشة تعمل باللمس وهي متععدة الوسائط ، بمقاس 8 بوصة .

يوجد في المقاعد الخلفية بالسيارة عدد 2 مخرج لأستخدام ال usb . عيوب شكل تويوتا كورولا 2022 سرعة السيارة تعد إلي حد ما ضعيفة نسبيا . المساحة الموجودة في المقاعد الخلفية بالسيارة تعد ضيقة جدا كذلك مساحة الشحن صغيرة أيضا ، وذلك مقارنة بسيارات نفس الفئة . من أكبر عيوب تويوتا كورولا أن ديناميكة القيادة ، ضعيفة وغير مبهره . شاشات العرض للترفية والمعلومات مساحتها صغيرة . الجزء الخلفي للسيارة ، يأخذ شكل عدواني نسبيا. مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 يوجد في سيارة تويوتا كورولا كروس عجلات مصنوعة من الفولاذ القوي ، بمقاسها 17 بوصة وشكلها قياسي . يصل طول السيارة إلي 175.6 بوصة . كذلك جاء أرتفاعها يبلغ 3.8 بوصة . لقد قامت شركة تويوتا اليابانية بإضافة بعض اللمسات ، علي الشكل الخارجي للسيارة باللون الأسود لكي تعطي السيارة ،شكل أنيق وثقة أكثر . جاءت المقاعدة الخلفية للسيارة قابلة للطي . كذاك يتميز شكل تويوتا كورولا 2022 الجديد ، بوجود باب كهربائي في الخلف ليجعل عملية الوصول إلي البضائع أسهل جدا . وجود إمكانية لتعديل مقعد القيادة في 10 أتجاهات مختلفة وهو مقعد كهربائي . تم تغطية لوحة العداد بطبقة من الجلد الصناعي عالي الجودة . كذلك جاءت المقاعد الأمامية بها مدفئة ومساند لتوفر أكثر درجات الراحة للمستخدم . قاعدة اعجلات جاءت أصغر بنسبة 2.0 بوصة من راف 4 . تتميز سيارة تويوتا كورولا بوجود إضاء داخلية محيطة بجميع أركان السيارة . يوجد في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد ، إمكانية التحكم الأتوماتيكي في المناخ . وسائل ترفهيه في تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديدعيوب شكل تويوتا كورولا 2022مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم ، الذي قدمنا من خلالها مواصفات تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد ، وعيوب السيارة أيضا قدمنا أسعار السيارة في مختلف الأسواق ، نتمني أن نكون قد أفدناكم .

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