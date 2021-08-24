عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,24 آب (اغسطس) 2021 - 12:08
كشفت شركة أودي عن النموذج الجديد من سيارتها الفاخرةSQ5 موديل 2021 التي تعمل بمحرك ديزل سعة 3 لترات قادر على إنتاج قوة 341 حصانًا متصل بناقل حركة إلكتروني من 8 نقلات، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ س.
أودي تكشف عن SQ5 الفاخرة 2021
وتم تصنيع محرك السيارة وهو TDI 3.0 بشكل أفضل في العديد من التفاصيل، فقد تم تغيير المكابس من الألومنيوم إلى الفولاذ المطروق بهدف التقليل من فقد الحرارة، كما يمكن لحاقن الصمام اللولبي حقن الوقود بمستوى عالٍ من الدقة بسبب المستشعر الكهربائي الجديد الذي يراقب إغلاق الإبرة والذي يمكنه إجراء ما يصل إلى ثمانية حقن فردية لكل دورة عمل.
تصميم SQ5 الخارجي
أودي أجرت بعض التغييرات على موديل SQ5 الفاخر الجديد الذي ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، مع لمسات الكروس أوفر المميزة، حيث تم تثبيت مصابيح أودي الأمامية بشكل قياسي، وتتوافر مصابيح أمامية Matrix LED ، وترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق يجمع بين اللون الفضي والأسود، ومزودة بمرايات كهربائية مدعومة بإشارات LED ضوئية.
مميزات مقصورة أودي SQ5
وزودت السيارة أودي SQ5 من الداخل بشاشة ملونة لمسية لعرض الوسائط وأنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق، بالإضافة إلى مقاعد رياضية من الجلد الفاخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أودي تكشف عن سيارتها SQ5 الفاخرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.